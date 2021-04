Aujourd’hui, lors de son événement Spring Loaded, Apple a présenté les abonnements aux podcasts. Bien que le nom de ce service ne se déchaîne pas, il est incroyablement auto-descriptif.

À partir de mai, les personnes de plus de 170 pays et régions pourront s’inscrire pour des abonnements premium à leurs podcasts préférés. Celles-ci incluront « une variété d’avantages organisés par les créateurs, tels que l’écoute sans publicité, l’accès à du contenu supplémentaire et l’accès anticipé ou exclusif à de nouvelles séries ».

Au départ, les abonnements premium comprendront Tenderfoot TV, Pushkin Industries, Radiotopia de PRX, QCODE, NPR, LA Times, The Athletic, Sony Music Entertainment, etc.

À partir de mai également, les podcasts Apple recevront des chaînes, qui sont des groupes d’émissions organisées par des créateurs. Ceux-ci ont des titres, des descriptions et des illustrations uniques. Il y aura des chaînes gratuites, des chaînes payantes et des chaînes avec des avantages supplémentaires pour les abonnés.

Une application Apple Podcasts repensée arrive avec iOS 14.5, avec un onglet Recherche amélioré qui vous donne un accès rapide aux meilleurs graphiques et catégories. Il existe également de nouvelles pages pour chaque émission et épisode, ce qui facilite le suivi, l’écoute et le partage. Le bouton Smart Play vous lancera automatiquement à partir du dernier épisode pour les émissions épisodiques et au début de chaque série pour les productions sérialisées. Vous pouvez également enregistrer des épisodes individuels pour une lecture hors ligne.

