Apple annonce de nouveaux modèles de MacBook Pro et Mac mini avec M2 Pro et M2 Max

Apple a annoncé aujourd’hui les éditions 2023 des MacBook Air 14 pouces et 16 pouces ainsi que du Mac mini avec les nouveaux processeurs Apple M2 Pro et M2 Max. Les MacBook bénéficient également d’options de connectivité mises à jour et le Mac mini a un prix de départ inférieur.

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces peuvent désormais être configurés avec les puces M2 Pro et M2 Max, qui prétendent offrir des performances CPU jusqu’à 20 % plus rapides et des performances GPU 30 % plus rapides par rapport aux variantes M1 de la génération précédente. Vous pouvez soit utiliser les options de configuration prédéfinies d’Apple – trois chacune pour les deux tailles – ou vous pouvez configurer l’une des options pour avoir essentiellement la configuration de processeur, de mémoire et de stockage que vous aimez.

Deux options sont proposées pour le M2 Pro et le M2 Max, respectivement. Vous pouvez obtenir le M2 Pro avec un processeur 10 cœurs et un processeur graphique 16 cœurs ou un processeur 12 cœurs et un processeur graphique 19 cœurs. Le M2 Max peut être configuré en options CPU 12 cœurs et GPU 30 cœurs ou CPU 12 cœurs et GPU 38 cœurs.













M2 Pro et M2 Max

Les nouveaux processeurs apportent également des configurations de mémoire unifiée mises à jour, le M2 Pro offrant des options de 16 Go et 32 ​​Go tandis que le M2 Max offre des options de 32 Go, 64 Go et 96 Go. Vous pouvez également configurer le stockage flash intégré de 512 Go à 8 To. 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage sont standard sur la variante la moins chère.

Les nouveaux processeurs ont également augmenté la durée de vie de la batterie des modèles 2023, le modèle 14 pouces permettant 18 heures de lecture vidéo et 12 heures de navigation Web sans fil, tandis que le modèle 16 pouces peut effectuer 22 heures de lecture vidéo et 15 heures. heures de navigation Web sans fil.

Les options de connectivité améliorées sont également nouvelles sur les modèles de MacBook Pro. Vous bénéficiez désormais du Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil plus rapide et le HDMI a été mis à jour vers la norme 2.1, prenant en charge jusqu’à 8K à 60Hz et 4K à 240Hz.

Le MacBook Pro 14 pouces est disponible en variantes à 1999 $, 2499 $ et 3099 $, tandis que le 16 pouces est disponible en variantes à 2499 $, 2699 $ et 3499 $. Tous les modèles peuvent être configurés avec toutes les options via la boutique en ligne Apple.

Passant au côté du bureau, le nouveau Mac mini est désormais livré avec les processeurs M2 et M2 Pro. Il a également maintenant un prix de départ inférieur de 599 $ car l’ancienne variante Intel a finalement été abandonnée.

Le Mac mini est équipé du processeur M2 pour les modèles à 599 $ et 799 $, qui dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs. Les deux ont une mémoire unifiée de 8 Go en standard, mais peuvent être configurés manuellement avec 16 Go ou 24 Go.

Le modèle à 1299 $ est livré en standard avec le M2 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs, mais peut être configuré avec la variante CPU 12 cœurs et GPU 19 cœurs. Il comprend 16 Go de mémoire unifiée et peut être mis à niveau jusqu’à 32 Go. Les modèles M2 peuvent être configurés jusqu’à 2 To de stockage tandis que le modèle M2 Pro peut être configuré jusqu’à 8 To. Il n’y a pas d’option M2 Max pour le Mac mini.

Tous les nouveaux modèles de Mac mini sont équipés du Wi-Fi 6E, mais le modèle M2 Pro comprend également le nouveau port HDMI 2.1 ainsi que quatre ports Thunderbolt 4 au lieu de deux sur les modèles M2.

Comme mentionné précédemment, l’ancienne variante Intel a finalement été abandonnée, laissant le Mac Pro comme la seule option basée sur Intel dans la gamme Apple. En parlant de cela, il n’y a toujours pas de mot sur l’arrivée du Mac Pro basé sur Apple Silicon, qui a maintenant officiellement dépassé la revendication initiale de la période de transition 2022 d’Apple. Mais si nous devions deviner, il arrivera probablement plus tard cette année avec l’inévitable M2 Ultra en remorque.

