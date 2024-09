Apple annonce de nouveaux AirPods – The Verge

Apple lance une nouvelle version des AirPods appelée AirPods 4 avec une nouvelle forme raffinée qui, selon Apple, est « ses AirPods les plus confortables à ce jour ». Il conserve un design ouvert, présente une « amélioration massive » de la qualité audio et inclut la prise en charge de l’audio spatial personnalisé.

Les écouteurs seront disponibles en deux modèles : un modèle d’entrée de gamme, connu sous le nom d’AirPods 4, et un modèle haut de gamme avec suppression du bruit, connu sous le nom d’AirPods 4 avec suppression active du bruit (ANC), une première pour la gamme d’AirPods standard. L’ensemble standard coûte 129 $ et le modèle haut de gamme avec ANC coûte 179 $. Les deux seront disponibles le 20 septembre et peuvent être précommandés dès aujourd’hui.