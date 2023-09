Apple annonce 5 nouvelles couleurs pour l’iPhone 15 et 4 couleurs pour l’iPhone 15 Pro Titanium

Préparez-vous pour une nouvelle gamme de couleurs avec l’iPhone 15. Le nouvel iPhone vient d’être annoncé lors de l’événement annuel d’Apple en septembre, où il a également présenté les nouvelles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Voici toutes les nouvelles couleurs dans lesquelles l’iPhone 15 sera disponible :

Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Le nouvel iPhone 15 Pro sera également disponible en quatre options de titane : noir, blanc, bleu et naturel. Le Pro Max bénéficie également du traitement titane quatre couleurs. Les deux seront disponibles en précommande le vendredi 15 septembre et sortiront le 22. Vous pouvez consulter les meilleures offres de précommande iPhone ici.

Apple a déclaré que le nouvel iPhone 15 est le premier smartphone à avoir ses couleurs « intégrées dans une seule pièce de couleur durable infusée ». [back] verre. »

Des rumeurs du début de la semaine suggéraient que deux des nouvelles couleurs de l’iPhone 15 seraient plus foncées : un gris titane et un bleu tamisé, correspondant à la palette des images promotionnelles Wonderlust de l’événement. Nous savons maintenant que ces teintes plus sombres ont été réservées aux modèles iPhone 15 Pro, les nouvelles couleurs de l’iPhone 15 et des nouveaux bracelets Apple Watches étant sensiblement plus claires et plus lumineuses, y compris un nouveau modèle rose de l’Apple Watch Series 9.

Lorsque l’iPhone 14 a été lancé en septembre dernier, il était disponible en bleu, violet, minuit, starlight et Product Red. Le géant de la technologie a ensuite surpris les utilisateurs en mars en annonçant que les 14 et 14 Plus seraient également disponibles dans une nouvelle couleur, un jaune pastel. Apple pourrait avoir des projets similaires pour le nouvel iPhone 15 – peut-être une autre nouveauté printanière ? Nous devrons attendre et voir.

