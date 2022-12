Apple, Amazon, Microsoft et Google alimenteront le prochain rallye

Pour allumer un feu, mais pas pour détruire le marché en le faisant. C’est le but en ce moment. Ce n’est pas aussi facile que dans la célèbre nouvelle de Jack London (“Too Build a Fire”) où au final les survivants profitent plutôt que de mourir de froid dans leur sommeil. Au début de cette décennie, nous avons vu la montée de Robinhood (HOOD) et la répartition des investissements du sérieux à l’éphémère. Ces jours-ci, Robinhood a l’apparence d’un gigantesque feu de joie de l’argent des jeunes. Le concept de gamification était réel et l’exode des investisseurs était bruyant – culminant avec l’auto-immolation ridicule de GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) et les actions de mèmes. Ceux qui ont combattu cette tendance ont abandonné Twitter, engagé des gardes du corps et tenté de se cacher de la foule en colère qui tentait de faire monter les stocks en sauvant les vendeurs. Pas d’amadou de ces clowns. Ensuite, il y a eu le déferlement beaucoup plus important que prévu de la crypto. Les gens qui l’ont acheté ont, d’une manière ou d’une autre, enfoui leur cerveau dans quelque chose qu’ils ne comprenaient pas. En conséquence, ils ont envahi leurs cerveaux et les ont sous-traités à d’autres qui prétendaient en savoir plus qu’eux. Vous avez dû vous opposer à une phalange de scélérats vociférants et autopromotionnels et à leurs alliés fintech au sein du gouvernement et du capital-risque – qui devraient tous ressentir de la honte, mais la honte leur échappe. Ils n’accepteront pas leur disgrâce intellectuelle et continueront à affirmer qu’il s’agissait de blockchain et de DeFi (finance décentralisée). Ils veulent vous expliquer pourquoi ils ont bien fait les choses et vous vous êtes trompés, même s’ils ont tout perdu et que vous étiez en sécurité en gardant votre argent chez JPMorgan. J’aimerais avoir une échelle d’orgueil, quelque chose comme un gigantesque thermomètre qui pourrait mesurer ces promoteurs arrogants et leur donner le crochet quand ils prétendent qu’ils sont plus intelligents que vous pour croire en quelque chose avec un meilleur cas d’utilisation comme une rançon introuvable. Mais cette époque est en train de s’épuiser. Cela se fera par un combat, bien sûr, car nous voyons ses représentants se défendre avec des arguments spécieux qui semblent si égoïstes et carrément faux que même les esprits neutres sont repoussés et se rebellent. La fournaise à argent qu’était Robinhood brûle doucement contre le napalm de la crypto. Les intérêts qui ont défendu la crypto ne peuvent pas y aller tranquillement car ils vont vider les caisses de leurs crypto banques et provoquer des vagues de faillites ; les 34 milliards de dollars dont nous savons qu’ils ont été détruits par Sam Bankman-Fried – l’ancien patron en disgrâce de l’échec de l’échange de crypto FTX – ont à peu près tout soutenu. Nous continuons à être piqués par la prétendue diligence raisonnable faite par tant de personnes qui auraient dû savoir mieux, avec seulement quelques institutions écrivant leurs investissements à rien, ainsi que leurs explications, ou leur absence. Voici le problème : si tout disparaît – la crypto et toutes les institutions qui la soutiennent – l’argent qui reste n’aidera pas à faire grimper les cours des actions. C’était autrefois un aimant pour quelques billions de dollars. Maintenant, je me demande s’il y a 400 milliards de dollars dans tout l’édifice. Le tout me rappelle une réplique du film « Beau Geste », où deux des personnages principaux sont attaqués : « Tu feras mieux ton devoir mort que tu ne l’as jamais fait vivant. Les plus gros canons sont probablement en train de liquider pendant qu’ils parlent, les goujats fourbes. Ils nous diront que nous sommes idiots de ne pas croire à la blockchain comme si cela était en quelque sorte déterminant pour autre chose que des mensonges et des gaffes. Ce que je veux dire, c’est que la crypto-escroquerie et la conflagration du dollar de Robinhood ne peuvent pas produire assez d’argent pour soutenir les actions. Il ne reste plus assez dans ces braises pour faire autre chose que s’émerveiller de tout ce qu’il y en avait et du peu de faillite qui en résulte. Peu importe le nombre d’audiences, nous ne connaîtrons jamais la pleine culpabilité des membres du Congrès et de la Securities and Exchange Commission qui se sont opposés au président Gary Gensler. Il est venu sur CNBC spécifiquement pour nous avertir des pièces de monnaie inventées et des institutions qui vous offrent un rendement trop élevé par rapport à l’argent liquide dans une vraie banque. Les acteurs de la crypto-monnaie intéressés ont critiqué la SEC. Ils veulent scolariser Gensler et lui faire savoir qu’il ne peut aller que si loin avant de rencontrer toutes les entités bien dotées et leurs partisans secrets rémunérés. L’horreur! L’horreur! Alors, d’où viendra l’argent? Contrairement aux trillions chimériques qui ont disparu dans l’air de la cryptographie, le carburant proviendra de quatre actions qui ont un total combiné de 6 000 milliards de dollars à donner : Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) et Amazon (AMZN). Il y a tout simplement trop d’argent dans ces noms pour nous emmener plus haut, ou du moins jusqu’où nous pouvons aller après la prochaine réunion de la Réserve fédérale cette semaine. Mais je pense qu’une partie de cet argent des investisseurs sera transférée dans les actions des entreprises qui ont les rachats les plus voraces. Ce sont les entreprises qui n’ont pas assez d’actions disponibles pour gérer tout l’argent qui affluera. L’argent de ces quatre actions sera retiré, à coups de pied et de cris, jusqu’à ce que les valorisations deviennent terrestres – meilleures que les Meta Platforms (META) et plus comme le S & P car ils se révèlent mortels. Ce n’est qu’à ce moment-là que le rallye pourra véritablement commencer. Ces valorisations peuvent-elles se jouer ? Cela se passe pendant que vous lisez ceci. Bien sûr, il y a un autre ennemi à l’avance et c’est un puissant : le rendement de 4,5 % des bons du Trésor à 2 ans est scandaleusement abondant dans un marché où tout ce qui se situe au-delà de 4 % en actions est probablement lié à la chute du pétrole. Cependant, nous nous accrochons aux pétroles, pariant qu’ils peuvent maintenir leurs prix bien au-dessus du marché lorsque la Russie ne peut pas produire ses réserves infinies et que la Chine devient vorace à la réouverture. Je pense que nous allons gagner. Nous conserverons Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) et Amazon, même si nous les avons augmentés. Leur spirale vers la terre sera cependant douloureuse. Si nous n’en avions pas vendu, il se ferait tard dans la partie. Mais je soupçonne qu’il y a plus de douleur à venir. Pourquoi le prendre ? Parce que ces entreprises ont encore de la valeur, même si elle n’apparaîtra qu’une fois la vente terminée et nous ne savons pas quand cela se produira. Il est maintenant trop dangereux de partir, même si Apple pourrait voir 120 dollars et Microsoft une baisse de 10 points. Amazon et Alphabet contrôlent leur propre destin grâce à des réductions d’effectifs. La bonne nouvelle? La vente pourrait se terminer après la réunion de la Fed. La mauvaise nouvelle : si c’est le cas, il n’y aura pas assez de carburant pour fusée. Les quatre grands doivent perdre un billion minimum pour faire monter les choses plus haut. Je pense que ça arrivera avec le temps. Ce qui signifierait une semaine brutale jusqu’à ce que le transfert commence à être effectué. Conservez ce que vous avez, mais préparez-vous à être porté par les actions avec les rachats les plus importants. C’est là que l’accumulation comptera le plus. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., lors de l’événement Ignite Spotlight de la société à Séoul, en Corée du Sud, le mardi 15 novembre 2022. Nadella a prononcé un discours liminaire lors d’un événement organisé par l’unité coréenne de la société. Seong Joon Cho | Bloomberg | Getty Images