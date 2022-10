Apple, Amazon, Intel et plus

Les clients achètent au magasin Apple Fifth Avenue pour la sortie de l’Apple iPhone 14 à New York, le 16 septembre 2022.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Pomme – Les actions d’Apple ont bondi de 8 % après que le géant de la technologie ait dépassé les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net lorsqu’il a publié ses résultats pour son dernier trimestre.

Intel – Le stock de puces a bondi de 10% après avoir dépassé les estimations des analystes pour le dernier trimestre et décrit un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

Amazone – Les actions d’Amazon ont chuté de 9% vendredi après que le détaillant ait annoncé jeudi des revenus trimestriels inférieurs aux attentes de Wall Street. La société a également prévu des ventes de vacances plus faibles que prévu par les analystes.

T Mobile – L’action T-Mobile a bondi de 6% après que la société de télécommunications a annoncé la plus forte augmentation du nombre d’abonnés depuis 2020, lorsqu’elle a fusionné avec Sprint.

DexCom – Les actions de DexCom, une société de fournitures médicales qui fabrique des systèmes de gestion du diabète, ont bondi de 16 % après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes.

Galaad Sciences – Les actions de la société pharmaceutique ont augmenté de 11% après avoir suivi un rapport sur les bénéfices et les revenus meilleur que prévu pour ce dernier trimestre, selon StreetAccount. Gilead a également publié des prévisions optimistes en matière de bénéfices et de ventes totales de produits. Truist a mis à niveau le stock vendredi à un achat.

DaVita Inc. – DaVita, une entreprise de soins de santé axée sur les soins rénaux et la dialyse, a chuté de 27% vendredi après avoir annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes en raison de l’impact de Covid-19 et d’une pénurie de main-d’œuvre. La société médicale a également réduit ses perspectives pour 2022.

Etsy – Les actions du détaillant en ligne Etsy ont perdu plus de 4% vendredi, après la baisse d’Amazon après la défaite du géant du commerce électronique.

Pinterest – Pinterest a augmenté de 8% après que la société de médias sociaux ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et signalé plus d’utilisateurs mensuels que prévu par les analystes.

Edwards sciences de la vie – Les actions de la société de technologie médicale ont perdu 15 % vendredi après avoir annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes de Wall Street en raison de la pénurie de personnel hospitalier et de la force du dollar américain. La société a également réduit ses prévisions pour l’année.

Verisign – Les actions de la société Internet ont bondi de 8% vendredi après que ses résultats trimestriels aient dépassé les attentes des analystes, y compris des revenus en hausse sur l’année.

Charte Communication – Les actions de l’entreprise de câblodistribution ont gagné 4 % après que le nombre d’abonnés au haut débit ait augmenté au cours du troisième trimestre. Le bénéfice net par action a augmenté d’une année sur l’autre. Cependant, les revenus de l’entreprise ont été inférieurs aux attentes, et une mesure de rentabilité clé a également manqué les estimations, selon StreetAccount.

Actions chinoises – Les actions chinoises vendredi alors que l’indice Hang Seng s’est vendu après que le président Xi Jinping a obtenu un troisième mandat à la tête du pays. JD.com perdu plus de 4 %. Baidu reculé de plus de 3 %, tandis que Alibaba a chuté de 4,7 %. Pinduoduo a chuté d’environ 1 %.

McDonalds – Le géant de la restauration rapide a vu ses actions augmenter de 3% après que Morgan Stanley a réitéré sa note de surpondération à leur égard. L’entreprise a qualifié McDonald’s d’indispensable “en ces temps” après que son rapport sur les résultats de jeudi ait montré une augmentation du trafic vers ses restaurants américains.

Deckers – Le fabricant de chaussures et de vêtements a chuté de 3%, malgré la publication de solides résultats trimestriels qui ont conduit UBS à réitérer sa note d’achat sur les actions. Deckers a également réaffirmé ses perspectives financières conservatrices pour l’ensemble de l’année.

Remède – Les actions ont chuté de 5,9% après que Citi a rétrogradé les actions de Resmed à neutre depuis l’achat, selon StreetAccount. La société de matériel médical a publié jeudi des résultats trimestriels, affichant des revenus légèrement supérieurs aux attentes, selon les estimations consensuelles sur StreetAccount.

LyondellBasell Industries – L’action a chuté de 4,6 % après que LyondellBasell Industries a manqué les attentes en matière de bénéfices et de ventes dans son dernier rapport trimestriel, selon les estimations consensuelles sur StreetAccount. Le PDG Peter Vanacker a déclaré dans un communiqué que l’inflation et les coûts énergétiques élevés, ainsi qu’une demande saisonnière plus faible, entraîneront plus conditions difficiles au quatrième trimestre.

Laboratoires Bio-Rad – Les actions de Bio-Rad Laboratories ont perdu 7,4 % après que la société des sciences de la vie a annoncé des résultats trimestriels décevants.

Groupe financier principal – Les actions de la société de services financiers Principal Financial Group ont gagné 7% après que la société ait dépassé les estimations de ses résultats trimestriels, qui ont été publiées jeudi. La société a également déclaré son dividende.

Marques en fleurs – La société mère d’Outback Steakhouse a vu ses actions augmenter de 5,4 % après avoir dépassé les attentes en matière de haut et de bas dans son dernier rapport trimestriel.

– Samantha Subin, Sarah Min, Tanaya Macheel et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.