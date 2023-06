Apple ajoute une animation spéciale WWDC23 aux tweets en utilisant le hashtag de l’événement

Apple a ajouté une animation spéciale au bouton « J’aime » sur Twitter pour les tweets utilisant le hashtag #WWDC23, avec l’animation montrant les couleurs de l’illustration de l’événement sous la forme du symbole familier du cœur de Twitter.

L’animation spéciale suit après Apple a commencé à afficher une icône Apple sur les tweets, y compris le hashtag # WWDC23 la semaine dernière.

La WWDC d’une semaine d’Apple débutera par un discours d’ouverture plus tard dans la journée, Apple devrait présenter les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, ainsi que les rumeurs mixtes d’Apple. casque de réalité et nouveau MacBook 15 pouces plus grand

Frappez le cœur pour une sueur surprise #WWDC23 pic.twitter.com/NJqD2LYjlH — Hashmojis (@hashmojis) 5 juin 2023

Apple a déclaré que la WWDC23 serait « la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour ». avec le discours d’ouverture commençant à 10 h, heure du Pacifique, avec une diffusion en direct de l’événement se déroulant via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin de la diffusion.