Apple ajoute un nouvel écran multivue à Apple TV 4K ou MLS Season Pass et « Friday Night Baseball »

Apple a publié tvOS 16.5introduisant une nouvelle fonctionnalité multivue sur Apple TV 4K, permettant aux téléspectateurs sportifs de regarder jusqu’à quatre flux simultanés, y compris des matchs de la Major League Soccer, des matchs de « Friday Night Baseball » et certaines émissions en direct de la MLS et de la MLB.

Avec la nouvelle expérience multivue personnalisable dans l’application Apple TV sur Apple TV 4K, les utilisateurs peuvent voir les jeux en direct disponibles affichés au bas de leur écran, choisir ceux qu’ils souhaitent regarder et basculer entre plusieurs options de mise en page.

Les téléspectateurs peuvent également choisir d’afficher un match plus en évidence ou de regarder deux à quatre matchs sur un écran partagé. Les utilisateurs peuvent également contrôler les préférences audio, y compris le flux radio domestique pour le Season Pass MLS et la radio domestique et absente pour « Friday Night Baseball ». Si un utilisateur souhaite arrêter de regarder en multivue, il peut rapidement passer en plein écran en un seul clic.