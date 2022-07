Apple ajoute un nouveau lecteur de musique à écran de verrouillage plein écran dans la version bêta d’iOS 16

Apple a ajouté un nouveau lecteur de musique plein écran à l’écran de verrouillage avec la dernière version bêta d’iOS 16, qui montre aux utilisateurs l’art de la chanson ou du podcast qu’ils écoutent lorsqu’ils appuient sur la couverture de l’écran de verrouillage.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.

La nouvelle mise à jour pour iPhone inclut la possibilité de rappeler et de modifier les iMessages envoyés, de programmer des e-mails, de collaborer via des messages, des options de mise au point améliorées, du texte en direct pour la vidéo, un routage à arrêts multiples dans Maps, Apple Pay Later pour les utilisateurs aux États-Unis, une maison reconstruite app, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore.

Tout le monde peut installer la version bêta d’iOS 16, avec Apple ouvrant le cycle de la bêta publique lundi.

