Apple ajoute un menu dans iOS 18.2 pour modifier les applications par défaut, y compris les messages et les appels

Apple a publié iOS 18.2 en tant qu’utilisateur bêta développeur plus tôt cette semaine. Bien que de nombreux éléments d’IA soient livrés avec cette version, notamment l’intégration de Gemmoji, Image Playground et ChatGPT, la société a également fourni un nouveau menu par défaut pour modifier vos applications par défaut. Et cela ne se limite pas au navigateur Web, car vous pouvez modifier les applications par défaut pour les messages et les appels.

Jusqu’à présent, la société n’autorisait que les modifications apportées à l’application de messagerie et à l’application de navigateur par défaut. Ces paramètres se trouvaient dans les menus Safari et Mail. Avec iOS 18.2, il y aura un menu dédié pour modifier toutes les applications par défaut.

« Gérez vos applications par défaut pour iPhone, notamment en choisissant les applications que vous préférez utiliser pour ouvrir des liens sur le Web, envoyer des e-mails, effectuer des paiements sans contact, etc. », indique la description du menu de l’application par défaut.

Crédits image : Capture d’écran par TechCrunch

Voici comment y accéder :

Accédez aux nouvelles sections Applications dans Paramètres sur iOS 18.

Appuyez sur l’option Applications par défaut en dessous.

Vous pouvez désormais sélectionner de nouvelles applications par défaut pour la messagerie électronique, la messagerie, les appels, le filtrage des appels et le navigateur Web.

Le menu des applications par défaut répertorie également le nombre d’applications liées aux mots de passe et aux codes ainsi que les applications de clavier que vous avez installées. Si vous appuyez sur ce menu, vous pouvez voir une liste de toutes ces applications dans ces catégories. Vous pouvez également sélectionner ceux auxquels vous souhaitez accéder en remplissant des mots de passe ou en tapant du texte.

Crédits image : TechCrunch

Notez que cette option est actuellement disponible pour les utilisateurs de la version bêta développeur d’iOS 18.2. Apple vient de publier cette semaine la première version bêta d’iOS 18.2. Il faudra attendre quelques semaines avant qu’il soit disponible en téléchargement pour tout le monde. Nous mettrons à jour l’histoire après son déploiement auprès d’une base d’utilisateurs plus large.