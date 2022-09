Apple ajoute un carillon de démarrage de type Mac à l’iPhone 14 lors de la mise sous tension de l’appareil

Apple a ajouté un carillon de démarrage de type Mac aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro récemment annoncés, qui émet un son court lorsqu’un utilisateur allume son appareil, selon Steven Aquinoun journaliste couvrant l’accessibilité et les technologies d’assistance.

Comme l’a noté MacRumeursApple a ajouté un nouveau paramètre à son ensemble d’outils d’accessibilité, où les utilisateurs peuvent activer le nouveau carillon de démarrage, ce compte Twitter @AppleSWUpdates a partagé un aperçu de basé sur un fichier extrait de la version candidate d’iOS 16.

Apple a omis de mentionner le nouveau carillon de démarrage lors de son événement spécial “Far out” mercredi, avec Aquin notant qu’ils pensent que le son a été ajouté pour aider les utilisateurs malvoyants en offrant “un moyen concret de savoir si leur téléphone a redémarré”.

L’iPhone 14 Pro aura la possibilité d’un son de démarrage et d’arrêt https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA — Mises à jour logicielles Apple (@AppleSWUpdates) 8 septembre 2022

Apple a dévoilé l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max lors de son événement spécial “Far out” mercredi. La série “Pro” comprend un tout nouvel écran Always-On, un appareil photo 48MP et une nouvelle façon de recevoir des notifications et des activités avec “Dynamic Island”, qui remplace l’encoche trouvée sur les modèles d’iPhone précédents. – Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces sont dotés d’un nouveau système à double caméra, de la détection de collision, d’un tout nouveau service SOS d’urgence par satellite et de nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie. – Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus

Accessibilité de l’iPhone 14 : Apple a ajouté un carillon de démarrage de type Mac lorsque vous démarrez le téléphone. D’après ce que j’ai compris, de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes, même au sein de l’entreprise, souhaitaient un moyen concret de savoir si leur téléphone avait redémarré. — Steven Aquino (il/lui) (@steven_aquino) 7 septembre 2022

