Apple ajoute Studio Display à sa boutique en ligne Certified Refurbished

Apple a ajouté le Studio Display à sa boutique en ligne officielle Certified Refurbished aux États-Unis, offrant des réductions sur l’écran externe lancé avec le tout nouveau Mac Studio plus tôt cette année.

Comme repéré par MacRumeursApple vend plusieurs variantes du Studio Display, avec le modèle de base réduit à 1 359 $, en baisse par rapport au prix d’origine de 1 599 $, avec le modèle plus performant avec nano-texture et support réglable en inclinaison disponible pour 1 609 $.

L’écran Studio dispose d’un écran Retina 5K de 27 pouces et d’une caméra Center Stage.

Semblable au Pro Display XDR haut de gamme, Studio Display offre une conception tout écran avec des bordures étroites et un boîtier raffiné tout en aluminium qui abrite un ensemble avancé de fonctionnalités dans un profil mince. Son support intégré permet à l’utilisateur d’incliner l’écran jusqu’à 30 degrés. Pour répondre aux besoins d’une variété d’espaces de travail, Studio Display propose également une option de support réglable en inclinaison et en hauteur avec un bras de contrepoids qui donne à l’écran une sensation d’apesanteur lorsqu’il est ajusté. Une option d’adaptateur de montage VESA est également disponible et prend en charge l’orientation paysage ou portrait pour encore plus de flexibilité.

Studio Display dispose d’un écran Retina 5K de 27 pouces avec plus de 14,7 millions de pixels. Avec 600 nits de luminosité, une large gamme de couleurs P3 et la prise en charge de plus d’un milliard de couleurs.

Doté de la puce A13 Bionic, Apple affirme que le Studio Display offre des “expériences incroyables” avec son appareil photo et son système audio très avancés. Il comprend une caméra ultra large de 12 mégapixels avec Center Stage, une fonctionnalité qui maintient automatiquement les utilisateurs centrés dans le cadre lorsqu’ils se déplacent pour des appels vidéo encore plus attrayants.

Studio Display comprend également un ensemble de trois microphones de qualité studio avec un plancher particulièrement silencieux pour des appels clairs et des enregistrements vocaux.

