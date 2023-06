Apple ajoute neuf sous-catégories à l’onglet de recherche de l’application Podcasts

Apple a annoncé avoir ajouté neuf sous-catégories à l’onglet Recherche de l’application Podcasts sur tous les appareils, y compris les nouvelles sous-catégories Santé mentale, Relations, Développement personnel, Journaux personnels, Entrepreneuriat, Documentaire, Parentalité, Livres et Apprentissage des langues sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Chaque sous-catégorie a ses propres graphiques, qui affichent les meilleures émissions et les meilleurs épisodes disponibles dans le pays ou la région d’un auditeur. Par exemple, un auditeur aux États-Unis peut parcourir les graphiques de Mental Health, qui affichent les 200 meilleures émissions et les 200 meilleurs épisodes disponibles aux États-Unis en fonction d’un mélange d’écoute, de suivi et de taux d’achèvement.

Les auditeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie peuvent désormais explorer les podcasts par langue pour trouver plus facilement des podcasts dans leur langue maternelle.

Les 19 catégories, y compris les neuf nouvelles sous-catégories, ont été actualisées avec de nouvelles illustrations et recommandations. Ceux-ci incluent Apple Podcasts Essentials – les podcasts préférés de tous les temps pour chaque catégorie organisés par les équipes éditoriales mondiales d’Apple – ainsi que de nouvelles lignes pour les graphiques et des sous-catégories supplémentaires.

Certaines catégories, y compris Comédie, Société et culture, Sports et True Crime, présenteront également régulièrement des émissions nouvelles et remarquables, des émissions exceptionnelles du mois, des chaînes et des créateurs en vedette et des faits saillants mondiaux avec des émissions populaires du monde entier.

Les créateurs peuvent soumettre une demande à Apple pour que leur émission soit présentée dans sa catégorie ou sous-catégorie correspondante.