Apple ajoute l’iPhone 6 à sa liste de produits vintage

Apple a ajouté l’iPhone 6 – autrefois l’iPhone le plus populaire d’Apple – à sa liste de produits vintage et obsolètes.

Les appareils sont ajoutés à la liste des produits vintage d’Apple lorsque la fabrication a pris fin il y a plus de cinq ans. Apple et le réseau officiel de fournisseurs de services agréés continueront à proposer des réparations pour l’iPhone 6 jusqu’à ce que l’appareil soit ajouté à la liste distincte des produits obsolètes d’Apple, ce qui se produit après l’arrêt des appareils depuis plus de sept ans.

Plus tôt cette année, Apple a ajouté le plus grand iPhone 6 Plus à la liste des produits vintagel’iPhone 6 de 4,7 pouces restant hors de la liste car l’appareil était disponible auprès de certains détaillants tiers après l’arrêt du plus grand modèle de 5,5 pouces, ce qui signifie que jusqu’à présent, cela ne faisait pas encore plus de cinq ans que la fabrication s’était terminée pour le plus petit modèle et que l’appareil iPhone 6.

L’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus étaient les iPhone les plus vendus d’Apple de tous les temps, avec à l’époque un tout nouveau design, des écrans Retina HD, des caméras améliorées et plus encore. Les appareils sortis avec iOS 8, Apple cessant de prendre en charge les modèles avec de nouvelles mises à jour logicielles avec iOS 13.