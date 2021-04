Apple a annoncé une toute nouvelle couleur pour les iPhone 12 et 12 Mini: le violet. Ou «Mmmmm, violet» pour le mettre dans la propre terminologie de l’entreprise.

Tout comme les autres modèles d’iPhone 12 colorés d’Apple, le nouveau violet apparaît non seulement à l’arrière du téléphone, mais également sur le bord en aluminium enveloppant.

«L’incroyable iPhone 12 est le smartphone le plus populaire au monde, et la famille iPhone 12 a un taux de satisfaction client de plus de 99%. La nouvelle finition violette, juste à temps pour le printemps, ajoute une autre option brillante et amusante à la gamme, et nous pensons que les clients vont l’adorer », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

L’iPhone 12 et 12 Mini sont tous deux équipés d’écrans OLED Super Retina, d’un système de caméra double 12Mp et de la dernière puce A14 Bionic d’Apple, y compris la prise en charge de la 5G.







La finition violette rejoint les couleurs existantes des iPhone 12 et 12 Mini noir, blanc, bleu, vert et rouge. Il ne sera pas disponible pour les plus chers 12 Pro et 12 Pro Max, qui viennent dans des finitions plus discrètes.

De nouveaux accessoires pour iPhone sont également en route, avec un nouvel étui en cuir MagSafe et un étui en cuir en violet foncé, un étui en silicone en bleu Capri, pistache, cantaloup ou améthyste, et un portefeuille en cuir en Arizona, tous disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui.







L’annonce a été faite lors de l’événement de printemps d’Apple, où la société a également dévoilé une Apple TV 4K mise à jour aux côtés de son nouveau tracker AirTag – un rival compact Tile conçu pour vous aider à garder une trace de votre téléphone, de votre portefeuille, de vos clés et plus encore.

Il a également lancé les premiers iMac équipés de ses propres processeurs M1. Ces iMac sont également disponibles dans une gamme de couleurs vives, y compris un violet pour correspondre à votre nouvel iPhone.

Comme les autres modèles d’iPhone 12, l’iPhone violet commence à 799 £ / 799 $ US, le plus petit 12 Mini étant disponible à partir de 699 £ / 699 $. Précommandes pour le modèle violet à partir de ce vendredi 23 avril, en pleine disponibilité à partir du 30 avril.