Apple ajoute le partage de clé numérique avec iOS 16.1

Apple a publié iOS 16.1 aujourd’hui, apportant des activités en direct à des applications tierces, la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, la charge d’énergie propre aux États-Unis, et plus encore. Avec la mise à jour, Apple ajoute le partage de clé numérique, permettant aux utilisateurs de partager l’accès à la voiture, à la chambre d’hôtel et à d’autres clés dans l’application Wallet à l’aide d’applications de messagerie telles que Messages et WhatsApp.

Annoncé plus tôt cette année, le partage de clés numériques dans iOS 16.1 facilite l’accès des amis et de la famille aux clés numériques. Par exemple, lors d’un séjour dans un hôtel, une clé numérique peut être partagée avec d’autres personnes séjournant dans la même chambre, permettant à tous les clients d’accéder à la chambre à l’aide d’une clé numérique partagée.

Les clés numériques sont stockées en toute sécurité dans l’application Wallet sur iPhone, le propriétaire de la clé pouvant accorder l’accès en envoyant la clé numérique via Messages ou une application tierce telle que WhatsApp.

