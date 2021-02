Apple ajoute des scores de réparabilité pour les iPhones et MacBook vendus en France

En novembre, le Parlement européen a adopté la loi sur le droit à la réparation qui exige que certains produits électroniques soient étiquetés avec un indice de réparabilité de 10 dans le but de réduire les déchets électroniques. Le mois dernier, la France est devenue le premier pays de l’UE à apporter ces indices de réparabilité à l’électronique, y compris les smartphones et les ordinateurs portables, et maintenant le site français d’Apple prend officiellement en charge les étiquettes pour iPhone et MacBook.

Le score de réparabilité réel n’apparaît qu’après la configuration de votre iPhone ou MacBook. Tous les téléphones de la série iPhone 12 obtiennent un score de 6/10, tandis que l’ancien iPhone 11 obtient une note beaucoup plus basse de 4,6 / 10. L’iPhone SE (2020) est en fait le nouvel iPhone le plus réparable que vous puissiez acheter directement auprès d’Apple avec un score de 6,2 / 10.







Indices de réparabilité pour iPhone 12 et iPhone 11

Le système de notation actuel a ses défauts, car chaque fabricant doit calculer ses scores et certaines catégories telles que la fourniture d’informations pour les mises à jour logicielles et le support technique faussent le résultat global en faveur du fabricant. Les catégories prédéterminées pour la carte de pointage comprennent la documentation de réparabilité, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces de rechange et le prix. Les nouveaux iPhones ont tendance à obtenir des scores plus élevés en raison du fait qu’ils sont plus faciles à démonter et qu’ils disposent de pièces de rechange plus abondantes et plus abordables.

Le seul autre iPhone actuellement en vente par Apple est l’iPhone XR et il sort avec un indice de 4,5 / 10. Apple inclut également des évaluations pour les téléphones plus anciens tels que les séries iPhone X, iPhone 8 et iPhone 7 que vous pouvez consulter à partir de cette page d’assistance.







Indices de réparabilité pour iPhone SE (2020) et iPhone XR

Quant aux MacBook d’Apple, le nouveau MacBook Air 13 pouces alimenté par puce M1 obtient un score de 6,5 / 10, le 13 pouces Pro ne gère que 5,6 / 10 tandis que la variante 16 pouces monte à 6,3 / 10.









Indices de réparabilité pour les MacBook (13 « Air, 13 » Pro et 16 « Pro)

Bien que la loi l’exige, les nouveaux indices de réparabilité ne s’appliquent qu’à un groupe sélectionné d’appareils électroniques, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les machines à laver et les tondeuses à gazon. Bien qu’ils soient tenus de fournir un score d’indice, les fabricants ne seront pas condamnés à une amende pour les produits dont les indices de réparabilité sont médiocres avant 2022.

PS Vous pouvez trouver une liste détaillée des smartphones Android et leurs scores de réparabilité ici.

Via