Apple ajoute de nouvelles options de personnalisation de l’iPhone 14 Pro Always On Display avec iOS 16.2

Apple permettra aux utilisateurs de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max de désactiver le fond d’écran et/ou les notifications sur l’écran de verrouillage avec iOS 16.2 lorsque l’affichage est assombri, rendant l’écran plus sombre et moins accrocheur lorsque Always On Display est actif .

Ajoutés à la dernière version bêta du développeur d’iOS 16.2, les nouveaux paramètres permettront aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent que leurs notifications et leur fond d’écran soient visibles lorsque l’écran de leur iPhone s’est assombri, ce qui permet de préserver la durée de vie de la batterie et de réduire les distractions.

L’affichage Always On Display sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max a été fortement comparé aux écrans de ses homologues Android. Dans la plupart des cas, les utilisateurs se sont plaints du fait que l’écran toujours activé n’est pas assez sombre lorsqu’il est actif, laissant beaucoup critiquer l’écran pour être trop lumineux en mode veille.

Apple devrait publier iOS 16.2 en décembre, rendant les nouvelles options de personnalisation disponibles pour tous les utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max.

Malgré les mises à jour, Apple n’a pas ajouté de contrôle de luminosité pour l’affichage Always On Display.

Merci pour le conseil Shaun.