Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités de contrôle de la maison intelligente dans sa dernière version logicielle

Apple poursuit son évolution vers la maison intelligente en introduisant des mises à jour importantes dans ses dernières versions de systèmes d’exploitation : tvOS 18, iOS 18 et iPadOS 18. Ces mises à niveau apportent de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience utilisateur, optimiser l’intégration entre les appareils et faire progresser la domotique.

Pris dans le contexte des nouvelles et des rumeurs récentes sur Pomme ambitions en matière de maison intelligente, Apple pourrait jouer un rôle plus important dans le domaine des maisons intelligentes, notamment dans le cadre de projets de maisons personnalisées basées sur le canal CEDIA.

tvOS 18 apporte des fonctionnalités d’IA à Apple TV

tvOS 18 introduit plusieurs fonctionnalités qui améliorent l’expérience de l’appareil de streaming de l’entreprise et rendent Apple TV un hub encore plus puissant pour les maisons intelligentes.

Selon Apple, tvOS introduit de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle telles qu’InSight, qui affiche à l’écran des informations actualisées sur les acteurs, les personnages et la musique des films et séries en direct d’Apple TV+. La fonction d’amélioration des dialogues des streamers est également plus intelligente, tirant parti de l’apprentissage automatique et de l’audio computationnel pour une meilleure clarté vocale. De plus, les sous-titres sur les appareils Apple TV sont également plus intelligents, s’affichant automatiquement lorsque les utilisateurs coupent le son, reviennent en arrière pendant le visionnage ou lorsque la langue ne correspond pas à celle de l’appareil.

Cependant, ce sont les fonctionnalités de la maison intelligente qui nous intéressent vraiment. L’application Home sur Apple TV et d’autres appareils bénéficie de plusieurs mises à jour, notamment l’accès invité avec iOS 18 qui offre aux utilisateurs des moyens pratiques d’accorder aux invités le contrôle des serrures, des portes de garage et des systèmes de sécurité ; de planifier un accès personnalisé ou basé sur le temps à la maison avec des serrures intelligentes ; et d’afficher l’historique des activités des invités.

Selon Apple, l’application Home mise à jour est conçue pour faciliter l’accès aux données afin de prendre des décisions plus éclairées sur la consommation d’électricité domestique grâce à un partenariat avec les principaux services publics, à commencer par Pacific Gas and Electric Company en Californie.

D’autres fonctionnalités de contrôle à domicile incluent le partage du contrôle de la musique diffusée par HomePod et HomePod mini via SharePlay et Apple Music, Spatial Audio dans AirPlay et Live Captions sur Facetime avec Coninuity Camera. La société annonce également la prise en charge du format 21:9 dans tvOS pour la lecture de films et d’émissions sur des projecteurs.

Les aspirateurs robots seront également compatibles avec l’application Home et pourront participer à des automatisations et des scènes, précise la société.

Contrôle de la maison plus facile sur iPhone et iPad

Apple facilite également le contrôle rapide des appareils domestiques intelligents sur iPhone et iPad, en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur écran d’accueil en plaçant des icônes d’application et des widgets pour encadrer le fond d’écran ou créer la disposition idéale sur chaque page. Le centre de contrôle a également été repensé, permettant aux utilisateurs d’accéder aux commandes de l’accueil et aux options de connectivité d’un simple glissement. Les commandes sont également accessibles à partir du bouton Action, et les utilisateurs peuvent modifier les commandes sur l’écran de verrouillage.

Cela est particulièrement utile sur les iPad, qui sont souvent utilisés dans des configurations montées ou sur table pour le contrôle de la maison intelligente.

Apple fait-il un pas plus important dans le domaine de la maison intelligente ?

Les nouvelles fonctionnalités de maison intelligente d’Apple dans ses nouveaux systèmes d’exploitation surviennent alors que la société est impliquée dans plusieurs innovations en matière de maison intelligente, notamment un nouveau système d’exploitation pour maison intelligente et de nouveaux appareils de contrôle domestique de type iPad.

Bien qu’Apple n’ait pas eu de stand ou de présence notable au CEDIA Expo 2024, les solutions de l’entreprise ont été présentées sur plusieurs stands et produits du salon. Par exemple, les entreprises de contrôle domestique du canal CEDIA telles que Savant et Contrôle4 présentaient leur intégration avec Siri et Homekit, tandis que WALL-SMART présentait un nouveau support iPad pour le contrôle de la maison.

Apple n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter ces possibilités, mais ces rumeurs et ces nouvelles confirmées semblent toutes indiquer qu’Apple fait de la maison intelligente une priorité plus importante, nous resterons donc à l’écoute de toute autre nouvelle pertinente.