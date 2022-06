Apple ajoute de nouveaux autocollants Memoji avec iOS 16, apportant des options de personnalisation améliorées

Apple présente six nouveaux autocollants Memoji avec iOS 16 avec une variété d’options de personnalisation supplémentaires, notamment de nouvelles coiffures, couleurs, formes de traits du visage, etc.

iOS 16 comprend 17 coiffures nouvelles et mises à jour, y compris de nouveaux styles bouclés, des mises à jour des styles de boucles serrées, des tresses de boîte et des tresses de boxeur, six nouvelles poses expressives, y compris un baiser de chef, un bâillement, une jolie pose, et plus encore, des options de nez ajoutées, un nouveau bonnet et dans la catégorie des couvre-chefs, et plus d’options lors du choix d’une couleur de lèvre neutre.

Les nouveaux autocollants Memoji font partie d’une mise à niveau plus large de Messages, y compris la possibilité d’annuler les messages envoyés, de marquer les messages et les conversations comme non lus et de modifier les messages envoyés. Avec iOS16, Apple a également mis à jour sa fonctionnalité de messages vocaux pour faciliter l’enregistrement et l’écoute des clips audio envoyés via iMessage..

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveautés de Messages dans iOS 16 ici.

