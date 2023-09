Apple ajoute 4 nouveaux jeux à Arcade ce mois-ci et met à jour plus de 40 titres actuels

Apple Arcade ajoutera 4 nouveaux titres à sa liste ce mois-ci et apportera également des mises à jour intéressantes à plus de 40 jeux actuels. Commençons par les nouveaux jeux, dont le premier sera ajouté plus tard cette semaine.

Mon Angela qui parle 2+8 septembre : un jeu d’animaux virtuel qui rend chaque jour plus élégant par les créateurs de Talking Tom & Friends.













Aventure de la vie rurale japonaise15 septembre : un jeu de simulation de vie confortable est présenté dans un style pixel art magnifique et soigneusement conçu.













Monde indésirable22 septembre : un jeu de tower defense similaire à Bloons TD 6. Il est rempli d’aventures audacieuses, de terrains périlleux et de compagnons douteux.













Chiffre 00729 septembre : inspirés par 60 ans d’espionnage, les joueurs traverseront un paysage qui célèbre cet univers renommé de l’espionnage et visiteront certains des moments les plus emblématiques et des aventures extraordinaires de James Bond.













En plus de ça, Aventure sur l’île Hello Kitty reçoit une mise à jour majeure le 29 septembre, qui comprendra un « événement Spooky Celebration » et introduira de nouveaux personnages : Baku, Cherry et Berry. Ce jeu est le hit n°1 d’Arcade, selon Apple, et a une note de fans de 4,9/5.

Plus tard ce mois-ci Jetpack Joyride 2 gagnera deux nouveaux modes de jeu ainsi que des mini-événements. QU’EST-CE QUE LA VOITURE ?, Paysages urbains : Sim Builder, Angry Birds rechargé et bien d’autres recevront également de grosses mises à jour.

Apple Arcade est un service d’abonnement – ​​vous pouvez jouer à ces jeux et à plus de 200 autres pour 5 $ par mois (il existe un essai gratuit d’un mois si vous souhaitez le tester). Arcade fonctionne sur les iPhones, iPads, Mac et Apple TV (vous devriez bénéficier de trois mois d’Arcade gratuits avec ces produits). Arcade fait également partie du service Apple One.

