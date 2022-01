Apple ajoute 37 nouveaux emoji avec iOS 15.4

Apple ajoute 37 nouveaux personnages emoji avec iOS 15.4, qui devrait sortir au printemps.

Jeudi, Apple a publié les premières versions bêta d’iOS 15.4, d’iPadOS 15.4 et de macOS Monterey 12.3, offrant aux testeurs de développeurs enregistrés un accès anticipé à la mise à jour et à toutes ses nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge d’Emoji 14 qui comprend une sélection de nouveaux emoji, dont un Melting Face. , Visage avec yeux ouverts et main sur la bouche, Visage avec œil furtif, Visage avec bouche diagonale et Visage retenant les larmes, comme indiqué ci-dessus dans personnages de premier regard d’Emojipeida.

La mise à jour ajoutera de nouveaux emojis Multi-Racial Handshakes, de nouveaux emojis pour Coral, Lotus, Playground Slide, Ring Buoy, Low Battery, Crutch, ID Card, et plus encore.

le Consortium Unicode — les gens derrière les emoji — a montré certains des nouveaux emojis inclus avec Emoji 14.0 l’année dernièreoffrant un aperçu de certains ajouts potentiels, qu’Apple a maintenant finalisés.

Nouveaux emojis dans la version bêta d’iOS 15.4 https://t.co/BANvmer69K pic.twitter.com/uEDMEpnQWK — Emojipédia (@Emojipedia) 27 janvier 2022

Image: Emojipeida