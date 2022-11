Apple AirTags vient de subir une énorme baisse de prix lors du Black Friday

Vendredi noir 2022 est pleinement en vigueur maintenant, en plus il y a un . Amazon a un richesse d’énormes remises sur une grande variété de produits, mais cet accord AirTag se démarque. Rarement à prix réduit, Amazon propose ce pack de quatre AirTags pour seulement 80 $, soit 20 $ de moins que ce pour quoi Apple les vend. En fait, cette offre s’est récemment améliorée, passant de 85 $ il y a peu de temps. Alors prenez-vous un sac et gardez une trace de l’endroit où se trouvent vos clés, votre chien et tout ce que vous voulez garder à proximité.

Apple vend Balises aériennes à la fois en simple et en pack de quatre, mais il vaut mieux en avoir plus que moins. Leur configuration est assez simple : il vous suffit de les coupler à votre iPhone ou iPad en un seul clic et de les attacher à l’élément que vous perdez généralement. Les AirTags s’affichent dans l’application Find My afin que vous puissiez facilement trouver votre article, et vous pouvez émettre un son sur le haut-parleur intégré de l’AirTag pour les suivre ou demander à Siri de vous aider à les localiser. Si vous perdez réellement l’élément, vous pouvez le mettre en “mode perdu”, qui vous enverra alors un ping si l’AirTag est détecté sur le réseau Find My.

Ils ont des batteries remplaçables par l’utilisateur qui devraient durer environ un an et sont IP67 résistants à l’eau et à la poussière. Assurez-vous de ainsi que pour faciliter leur fixation à vos appareils et effets personnels préférés.