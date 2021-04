Le tracker d’objets perdus AirTag à 29 $ d’Apple commence à être expédié le 30 avril. Tile travaille dans le domaine du suivi des objets perdus depuis plusieurs années et compte désormais Apple comme son concurrent le plus proche.

J’ai pris les deux appareils pour un essai routier pour vous montrer en quoi ils diffèrent et pour aider à expliquer pourquoi Tile est si bouleversé qu’Apple se déplace sur son terrain.

Les trackers de tuiles ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis des années et sont à la tête du marché. Les propriétaires semblent les aimer. Ils sont pratiques car vous pouvez les attacher à des sacs, des clés ou d’autres objets, puis voir où ils se trouvent sur une carte sur votre téléphone.

Comme AirTag, les trackers Tile n’utilisent pas de GPS. Au lieu de cela, ils s’appuient sur un réseau d’autres appareils Tile qui communiquent entre eux via Bluetooth. Ainsi, plus il y a d’appareils Tile, plus vous avez de chances qu’une personne possédant une Tile passe à côté du vôtre et alerte votre téléphone de l’emplacement de votre objet perdu. Tile a vendu plus de 35 millions d’appareils, sans compter les produits de plus de 30 partenaires avec sa technologie intégrée, qui composent son réseau qui couvre 195 pays.

L’AirTag d’Apple est similaire, sauf qu’il exploite non seulement d’autres AirTags, mais également le réseau existant d’iPhones et de Mac d’Apple, qui approche le milliard d’appareils. Cela donne à Apple un avantage sur Tile dès le départ, car il dispose d’un réseau plus important au lancement, même si beaucoup de gens n’achètent pas d’AirTag.