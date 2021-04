Selon la multitude de fuites qui ont inondé Internet au cours des derniers mois, les AirTags supposés d’Apple devraient être en mesure de vous aider à retrouver les éléments manquants. Si cela vous semble familier, il devrait y avoir de nombreux accessoires qui offrent déjà cette fonctionnalité, l’un des plus populaires étant Tile.

Mais si Tile est bien connu, Apple a le potentiel d’offrir d’énormes améliorations au suivi communautaire sur lequel ces gadgets s’appuient, en particulier avec des millions d’iPhones déjà utilisés dans le monde.

Quelle que soit l’offre AirTags, il y a suffisamment de rumeurs selon lesquelles nous sommes à peu près sûrs qu’ils sont en route malgré le fait qu’il soit absent des trois événements d’Apple à l’automne 2020. Voici tout ce que vous devez savoir sur les AirTags d’Apple, de la date de sortie et des rumeurs sur les prix aux dernières fonctionnalités divulguées.

Quand les Apple AirTags seront-ils publiés?

Apple devait lancer les AirTags lors de son événement d’octobre 2020, lors du lancement de l’iPhone 12 et du HomePod mini. Ensuite, il était prévu de les lancer lors de son événement de novembre 2020, lorsqu’il a lancé le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini.

Il y avait aussi des chuchotements d’un lancement silencieux en décembre, suite à la fuite d’un mémo Apple interne obtenu par MacRumors, mais comme nous le savons maintenant, ce sont les AirPods Max qui ont fait leur apparition.

Alors, quand les AirTags seront-ils publiés? Très probablement lors de l’événement Spring Loaded maintenant confirmé, prévu pour 20 avril, où nous nous attendons également à voir le lancement de la nouvelle gamme iPad Pro.

Par ailleurs, la dernière version bêta d’iOS 14.5 a ajouté l’onglet « Éléments » à l’application Find My, suggérant que iOS 14.5 – qui devrait bientôt sortir – pourrait être lancé à peu près en même temps que les AirTags tant attendus.

Combien coûteront les AirTags?

Il n’y a actuellement aucun mot sur le coût des AirTags lorsqu’ils seront finalement publiés, mais nous pouvons regarder la concurrence – après tout, si Apple veut être compétitif sur un marché rempli de trackers comme Tile, cela le fera. doivent correspondre au prix.

Le plus récent Tile Pro de Tile coûte 29,99 £ au Royaume-Uni et 34,99 $ aux États-Unis, nous pourrions donc envisager un prix similaire pour les AirTags.

Cela étant dit, Apple a la réputation de développer la technologie existante et de l’améliorer, et il est tout à fait possible que la technologie à l’intérieur et l’intégration avec iOS puissent élever la valeur du tracker d’Apple au-dessus de celle de la concurrence. Ça ne peut pas être trop cher cependant – après tout, ces choses sont conçues pour être perdues.

Cependant, le Tile Pro est déjà à l’extrémité chère du marché – d’autres trackers Bluetooth que nous avons examinés coûtent encore moins cher, donc Apple ne peut pas se permettre d’aller trop haut ici.

Fonctionnalités AirTags et rumeurs sur les spécifications

Apple n’a pas encore confirmé officiellement l’existence des AirTags, mais le prochain tracker d’Apple a fait l’objet de nombreuses fuites, y compris d’Apple lui-même.

La fonctionnalité exacte est encore assez vague à ce stade, mais la plupart des rumeurs suggèrent que les AirTags sont un appareil de type Tile que vous attachez à des objets de valeur comme vos clés, et que vous pouvez ensuite les suivre via une application si vous les égarez.

Apple a intégré la fonctionnalité Find My de longue date à presque tous ses produits, et les AirTags permettent à Apple d’étendre cela à des articles de valeur non Apple dont vous pourriez perdre la trace.

Cela étant dit, il n’est pas surprenant que des codeurs passionnés aient trouvé des extraits de code et des références à des AirTags dans le code de l’application iOS 14 Find My, et aient même fourni une idée de base de son fonctionnement: selon la suggestion de code, vous recevrez une alerte sur votre iPhone lorsque vous vous éloignez trop d’un AirTag et il commencera également à biper – à moins que vous ne soyez chez vous, où vous devrez activer manuellement l’alerte sonore.

D’autres rumeurs suggèrent que vous pourrez utiliser la RA pour vous aider à trouver vos articles. Promenez-vous simplement avec votre iPhone et lorsque vous êtes à proximité de votre article, une icône en forme de bulle apparaîtra à l’écran pour indiquer exactement où se trouve votre article – c’est ainsi que cela fonctionnera lorsque vous serez à portée, de toute façon.

Mais que se passe-t-il si vous avez laissé vos clés dans le bus? Vous serez hors de portée assez rapidement, après tout. C’est là que les rumeurs suggèrent qu’Apple utilisera d’autres iPhones pour trouver votre AirTag. On dit que cela fonctionne de la même manière que l’offre actuelle de Tile, en utilisant des smartphones à proximité pour localiser votre article.

L’offre de Tile est limitée car elle oblige les utilisateurs à installer et à exécuter l’application en arrière-plan, mais l’hypothèse est que quelconque L’iPhone pourrait potentiellement transmettre les données de localisation AirTag au propriétaire. Ce n’est pas confirmé, bien sûr, mais ce serait un énorme avantage par rapport à presque tous les autres trackers actuellement sur le marché.

Selon le leaker Apple Jon Prosser, les AirTags fonctionneront également en utilisant la technologie ultra-large bande – également appelée UWB – pour fournir une surveillance de localisation d’une précision impressionnante. Le leaker a également présenté des rendus des prochains AirTags, apparemment basés sur des vidéos du véritable traqueur qu’il avait vu.

Apple AirTags (nom de code: B389) – Devant blanc (sans logo) PROPRE!

– Dos en métal poli

– Logo Apple au dos Rendu 3D réalisé par l’incroyable @CConceptCreator. Des sources ont partagé avec moi une vidéo des vrais AirTags – pour les protéger, nous avons fait un rendu 3D pour vous montrer. pic.twitter.com/aKGOATXMMO – Jon Prosser (@jon_prosser)

14 septembre 2020

Comme on le voit dans les maquettes, les AirTags sont essentiellement un disque blanc avec une plaque métallique centrale sur un côté, et ce n’est apparemment pas beaucoup plus gros qu’un bouchon de bouteille, bien que cela soit difficile à vérifier à ce stade.

Dans une vidéo plus récente, Prosser présente des séquences vidéo divulguées qui, selon lui, pourraient être utilisées dans iOS. Le métrage semble être un rendu, plutôt que le tracker dans la chair, mais Prosser affirme qu’il a été créé par Apple.

« Cela vient d’un ingénieur logiciel qui pense que cela peut faire partie de l’animation qui sera diffusée sur iOS, de la même manière que les animations se produisent pour les AirPods et autres accessoires », explique Prosser dans une récente vidéo YouTube.

Le fuyant affirme également que les retards proviennent de la pandémie de COVID-19. Après tout, les AirTags sont conçus pour suivre vos affaires lorsque vous êtes en déplacement, et il n’y a pas beaucoup de gens qui le font actuellement. Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous:

Nous mettrons à jour cet article avec de nouveaux détails au fur et à mesure qu’ils seront révélés, alors revenez bientôt pour les dernières nouvelles et rumeurs sur les AirTags.