Apple Airtag Source: Apple Inc.

Mardi, Apple a annoncé un gadget tant attendu appelé AirTag. Les utilisateurs peuvent attacher l’appareil de la taille d’une pièce de 29 $ à des objets de valeur comme des clés ou un sac à dos, puis le localiser sur une carte en direct à l’intérieur du logiciel Find My intégré d’Apple. AirTag est en concurrence avec un certain nombre d’autres produits sur le marché, y compris de Tile, dont l’avocat général s’est plaint devant le Congrès mercredi de la domination globale d’Apple. Mais la caractéristique de différenciation la plus importante d’AirTag n’est pas la technologie à l’intérieur du gadget en acier inoxydable de la taille d’une pièce de 29 $. Ce sont les iPhones des autres. AirTag n’a pas de signal GPS, ce qui viderait rapidement sa batterie et soulèverait des questions de confidentialité. Au lieu de cela, lorsqu’il est attaché à un objet perdu, il envoie des signaux Bluetooth brouillés. Pour que ces signaux atteignent Internet et informent la personne qui recherche son appareil perdu, elle devra trouver un iPhone qui les écoute.

« En utilisant Bluetooth et les centaines de millions d’appareils iOS, iPadOS et macOS en cours d’utilisation dans le monde, l’utilisateur peut localiser un appareil manquant même s’il ne peut pas se connecter à un réseau Wi-Fi ou cellulaire », explique Apple dans une divulgation de sécurité concernant le service Find My. «Tout appareil iOS, iPadOS ou macOS sur lequel la fonction de recherche hors connexion est activée dans les paramètres Localiser peut agir comme un appareil de recherche.» Le produit représente une nouvelle frontière pour Apple: utiliser sa base d’installation de plus d’un milliard d’iPhone comme infrastructure pour créer des services que ses concurrents ne peuvent pas. Désormais, les iPhones font partie d’un réseau physique dans le monde à la recherche de biens volés, même si leurs utilisateurs n’ont jamais acheté d’AirTag. « L’essentiel est qu’AirTag est un exemple d’Apple tirant parti de son écosystème pour créer un produit plus convaincant que ce qui est actuellement sur le marché », a écrit le fondateur de Loup Ventures, Gene Munster, dans une newsletter mardi. « Plus précisément, AirTag offrira de meilleures fonctionnalités de navigation et de découverte, ainsi qu’un réseau d’appareils d’un milliard et plus pouvant être utilisé pour aider à localiser les objets perdus. » L’inscription au réseau Find My présente des avantages pour les utilisateurs d’iPhone qui n’achètent pas d’AirTags. De nombreux utilisateurs s’inscrivent car la même application peut être utilisée pour trouver des produits Apple perdus, et c’est facile à faire lors de la connexion à un compte iCloud sur un iPhone. Le réseau Find My peut être utilisé pour trouver un iPhone après qu’il a été éteint, comme le font souvent les voleurs après avoir volé un téléphone. (Si l’appareil est allumé, il peut être contacté via Find My iPhone, un service similaire qui utilise la connexion Internet de l’appareil et est antérieur au réseau Find My.) Les utilisateurs peuvent également désactiver la fonction Localiser mon réseau dans les paramètres d’Apple, bien que cela signifie qu’ils ne bénéficient pas des avantages du réseau, comme la recherche d’appareils qui ont été désactivés ou qui ne sont pas connectés à un réseau cellulaire ou Bluetooth. (Pour ce faire, accédez à Paramètres> Votre nom> Trouver mon> Localiser mon iPhone>, puis activez ou désactivez «Localiser mon réseau».)

Un vaste réseau mondial

Le nombre d’appareils participant au réseau est crucial pour un produit comme AirTag. Apple décrit son service Find My comme un «vaste réseau mondial» et permet aux fabricants d’accessoires tiers de lancer également des produits qui l’utilisent. Si un AirTag est perdu au milieu d’un désert sans appareil Apple à portée Bluetooth, il ne peut pas se connecter à Internet pour envoyer des signaux ou mettre à jour la carte de l’utilisateur. Mais au milieu d’une ville américaine, où un estimé 42% des gens ont des iPhones – plus dans certaines régions – vous êtes beaucoup plus susceptible de trouver un appareil qui recherche votre AirTag perdu. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précédemment décrit la stratégie produit d’Apple comme « seulement Apple», suggérant que, parce que la société construit du matériel, développe des logiciels et gère ses propres services en ligne, elle peut introduire des fonctionnalités que des concurrents comme Microsoft, Google ou Samsung ne peuvent pas. Bien que Samsung ou d’autres grands fournisseurs de smartphones aient le même nombre de téléphones entre les mains des gens, ils ne contrôlent pas le système d’exploitation sous-jacent, ce qui rend les fonctionnalités telles que Find My beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre à grande échelle à la fois. Pour Apple, AirTag est probablement un effort pour ajouter des fonctionnalités distinctives à son iPhone afin de décourager les utilisateurs actuels de passer à un appareil Android. Il est peu probable que ce soit un important moteur de revenus. « Bien que les Airtags soient complémentaires à notre modèle, nous ne pensons pas qu’un lancement très réussi de ce produit aura beaucoup d’impact sur nos prévisions étant donné le bas prix de 29 $ », a écrit l’analyste de Goldman Sachs Rod Hall dans une note mardi. Si Apple devient plus habile à utiliser ses appareils installés en tant qu’infrastructure sensible à la confidentialité, cela pourrait représenter un avantage durable pour l’entreprise. La base installée d’iPhone d’Apple pourrait devenir particulièrement importante car elle investit massivement dans la réalité augmentée, une technologie qui fusionne les mondes physique et numérique. Un réseau d’iPhones sensibles à la localisation pourrait être utilisé dans des applications de réalité augmentée comme Pokemon Go, par exemple, pour identifier où d’autres joueurs sont en compétition et démarrer une expérience de groupe. Il fournit les capteurs et la connexion Internet nécessaires pour créer des expériences numériques dans le monde réel sans construire de nouvel équipement à chaque fois.

L’angle de la vie privée