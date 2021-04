Après de nombreux événements Apple sans annonce AirTag, Apple a finalement dévoilé le tracker intelligent.

AirTag est un tracker petit et léger doté de la technologie Ultra Wideband intégrée pour communiquer son emplacement à l’application Find My d’Apple.

L’AirTag est IP67 résistant à l’eau et à la poussière, dispose d’un haut-parleur et d’une batterie standard CR2032 remplaçable par l’utilisateur avec plus d’un an d’endurance.

L’AirTag se connecte à l’application Find My d’Apple sur les séries iPhone 11 et 12, qui montre le dernier emplacement connu du tracker sur une carte. S’il est à portée Bluetooth, vous pouvez le faire sonner à l’aide du téléphone ou de Siri.

Si l’AirTag n’est pas à proximité, il peut être suivi à l’aide d’une combinaison de sa puce U1 intégrée et de la technologie Ultra Wideband. Apple appelle cela la recherche de précision et utilise les entrées de la caméra, de l’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope. Vous êtes guidé vers l’étiquette par une combinaison de son, d’haptique et de rétroaction visuelle.

De plus, vous pouvez définir l’AirTag comme perdu et s’il entre à portée d’un autre iPhone avec l’application Find My (dans un pays qui prend en charge le réseau Find My et ne restreint pas l’Ultra Wideband), il sera informé de vos informations de contact. Comme le Galaxy SmartTag + de Samsung, l’AirTag peut utiliser de manière anonyme et sécurisée d’autres téléphones pour mettre à jour son emplacement.









Naviguer à l’aide d’AirTag

Apple a mis en place une gamme d’accessoires pour l’AirTag, comme la boucle en polyuréthane, la boucle en cuir et le porte-clés en cuir. Une édition exclusive AirTag Hermes est livrée avec des accessoires en cuir fabriqués à la main comme le breloque de sac, le porte-clés, l’étiquette de voyage et l’étiquette de bagage. Les utilisateurs peuvent également obtenir une gravure de leur choix ou avoir n’importe quel emoji sur leur AirTag, gratuitement.

L’AirTag sera mis en vente le 30 avril – un seul tag coûtera 29 $, mais vous pouvez également obtenir un pack de quatre pour 99 $. Pour les acheteurs en Inde, les prix sont respectivement de 3 190 INR et 10 900 INR.