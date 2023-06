Apple AirPods Pro 2 vs AirPods 3 : les plus grandes différences

Si vous essayez de choisir entre Apple AirPod 3 et son Airpods Pro 2, les plus grandes questions sont de savoir si vous voulez une suppression active du bruit dans une conception à isolation phonique ou des écouteurs ouverts qui ne vous obligent pas à coincer des embouts en silicone dans vos oreilles. Oui, il y a une différence de prix – les AirPods Pro 2 se vendent environ 200 $ en ligne tandis que les AirPods 3 coûtent environ 150 $. Mais avec seulement environ 50 $ séparant les deux modèles d’AirPods, il est probablement plus important de se concentrer sur ces différences clés plutôt que de trop s’attarder sur leur prix.

Apple a comblé le fossé entre son Pro et son régulier AirPods en améliorant la conception de l’AirPods 3 – il ressemble maintenant plus à la conception du Pro moins les embouts en silicone – et en lui donnant le même indice de résistance à l’eau IPX4 anti-éclaboussures. De plus, les AirPods 3, comme les AirPods Pro et Pro 2, disposent également de l’audio spatial d’Apple avec fonction de suivi de la tête.

Mais il y a encore certains avantages que vous ne pouvez obtenir que sur les AirPods Pro 2 à 249 $, le plus important étant la suppression active du bruit et le mode de transparence. Plusieurs tailles d’embouts auriculaires, la possibilité de balayer vers le haut et vers le bas pour contrôler le volume de la musique et la prise en charge ultra large bande sont également exclusives au Pro 2. Mais la suppression du bruit aura probablement le plus grand impact dans l’utilisation quotidienne, et c’est le facteur le plus important à considérer.

AirPods Pro 2 contre AirPods 3 Airpods Pro 2 AirPod 3 Prix ​​(USD) 249 $ 169 $ (étui Lightning) Prix ​​(Royaume-Uni) 249 £ 179 £ (étui Lightning) Prix ​​(UA) 399 AU$ 279 AU $ (étui éclair) Poids (écouteurs) 0,19 once 0,15 once Fonctionnalités audio Annulation active du bruit, transparence adaptative, audio spatial avec suivi dynamique de la tête Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Technologie audio Égaliseur adaptatif, pilote Apple personnalisé à haute excursion, amplificateur personnalisé à plage dynamique élevée, système de ventilation pour l’égalisation de la pression Égaliseur adaptatif, pilote Apple personnalisé à haute excursion, amplificateur personnalisé à plage dynamique élevée Durabilité IPX4 résistant à la sueur et à l’eau IPX4 résistant à la sueur et à l’eau Mise en charge MagSafe ou Lightning MagSafe ou Lightning (supplément de 10 $ pour le boîtier MagSafe) Plusieurs embouts auriculaires Oui Non Ébrécher Puce H2, puce U1 dans le boîtier de charge Puce H1 Autonomie de la batterie (écouteurs) 6 heures d’écoute 6 heures d’écoute Autonomie de la batterie (boîtier) 30 heures d’écoute 30 heures d’écoute Micros Deux microphones à formation de faisceau ; microphone orienté vers l’intérieur Deux microphones à formation de faisceau ; microphone orienté vers l’intérieur Capteurs Capteur de détection de peau, accéléromètre de détection de mouvement, accéléromètre de détection de la parole, contrôle tactile Capteur de détection de peau, accéléromètre de détection de mouvement, accéléromètre de détection de la parole, capteur de force Contrôles Dis Siri, commandes tactiles Dis Siri, capteur de force

AirPods Pro 2 vs AirPods 3 : Conception et boîtier

Les AirPods Pro 2. David Carnoy/CNET

La plus grande différence en termes de conception est que les AirPods à 169 $ n’ont pas d’embouts en silicone interchangeables comme les AirPods Pro 2, qui incluent quatre tailles au choix. Les AirPods 3 sont également plus légers que les AirPods Pro 2 à 0,15 once (4,3 grammes) contre 0,19 once (5,3 grammes).

Les AirPods 3 et les nouveaux AirPods Pro partagent certaines similitudes en matière de conception, bien qu’il soit très facile de les distinguer. Les tiges des AirPods Pro 2, par exemple, sont nettement plus courtes que celles des AirPods 3. Mais les deux modèles résistent à la transpiration et à l’eau, ce qui pourrait les rendre plus attrayants que les AirPods ordinaires à 129 $ pour ceux qui veulent les porter pendant l’exercice.

Les AirPod de troisième génération. David Carnoy/CNET

Le boîtier des AirPods 3 ressemble en quelque sorte à un croisement entre le boîtier des AirPods standard et celui des AirPods Pro. Il est beaucoup plus court et plus large que le boîtier AirPods d’entrée de gamme, mais il n’est pas aussi large que l’étui des AirPods Pro. Vous pouvez également charger le boîtier pour les AirPods 3 ou les AirPods Pro via le chargeur sans fil MagSafe d’Apple, ou en le branchant avec un câble Lightning. Mais vous devrez payer 10 $ de plus pour obtenir le boîtier de chargement sans fil MagSafe fourni avec les AirPods 3. Le boîtier compatible MagSafe pour les AirPods Pro 2 possède également une boucle de lanière, contrairement au boîtier des AirPods 3.

Le boîtier des AirPods Pro de deuxième génération a également une autre capacité : la prise en charge ultra large bande. Cela signifie essentiellement que le boîtier a un AirTag intégré pour un suivi de localisation plus facile.

AirPods Pro 2 contre AirPods 3 : Audio

Les AirPods Pro 2 disposent d’un mode de suppression active du bruit et de transparence. David Carnoy/CNET

Vous devrez toujours faire des folies sur les écouteurs haut de gamme d’Apple pour obtenir une suppression active du bruit et un mode de transparence. Étant donné que les AirPods Pro de deuxième génération sont équipés de la nouvelle puce H2 d’Apple, ils peuvent annuler jusqu’à deux fois plus de bruit que les AirPods Pro précédents, selon les affirmations d’Apple. Le mode de transparence a également obtenu une mise à niveau sur le modèle de deuxième génération. La nouvelle puce peut réduire les bruits forts de votre environnement en mode Transparence, ce qui devrait rendre les sons comme un véhicule qui passe moins choquants.

Cette nouvelle puce H2 apporte également un son amélioré aux AirPods Pro 2, les distinguant davantage des AirPods 3. Comme mon collègue David Carnoy a écrit dans sa critiquela puissance de calcul du H2 aide les AirPods Pro à traiter une gamme de fréquences plus large.

Vous obtiendrez également des commandes de balayage pour gérer les niveaux de volume sur les AirPods Pro 2. Les AirPods 3 ont juste les capteurs de force d’Apple, sur lesquels vous pouvez appuyer pour avancer, mettre en pause la musique ou répondre aux appels.

Mais les AirPods Pro 2 et AirPods 3 ont un son spatial dynamique et un égaliseur adaptatif. Le premier est essentiellement un son surround virtuel, tandis que le second ajuste le son à vos oreilles.

AirPods Pro 2 vs AirPods 3 : Autonomie de la batterie

Les AirPods 3 (photo) et AirPods Pro 2 offrent une autonomie similaire. David Carnoy/CNET

La durée de vie de la batterie est similaire pour les deux modèles, bien qu’il y ait quelques légères différences. Les deux écouteurs devraient fournir jusqu’à 6 heures d’écoute, selon les affirmations d’Apple. Mais vous obtiendrez 5,5 heures d’autonomie lorsque vous utilisez l’audio spatial et le suivi de la tête sur les AirPods Pro 2, tandis que les AirPods 3 offrent une autonomie légèrement plus courte de 5 heures avec cette fonction de son surround activée. Apple affirme également que les AirPods Pro 2 offrent 4,5 heures de temps de conversation, tandis que les AirPods 3 offrent jusqu’à 4 heures.

Le boîtier des deux écouteurs devrait fournir jusqu’à 30 heures d’écoute, selon Apple. Mais en ce qui concerne le temps de conversation, vous pouvez vous attendre à obtenir 24 heures avec le boîtier de l’AirPods Pro 2 et 20 heures avec le boîtier de l’AirPods 3. Cinq minutes dans chaque cas devraient reconstituer environ une heure de temps d’écoute ou environ 1 heure de temps de conversation.

AirPods Pro 2 vs AirPods 3 : comment choisir

Les AirPods Pro 2 sont destinés à ceux qui souhaitent une suppression active du bruit, un meilleur son et un ajustement plus personnalisable. Vous bénéficierez également d’autres avantages, comme la possibilité de les retrouver plus facilement en cas de perte, grâce à la puce U1. Les AirPods 3 sont un choix plus approprié si vous ne vous souciez pas de la suppression du bruit et préférez les écouteurs avec un design ouvert (et oui, ils coûtent environ 50 $ de moins, ils offrent donc un certain attrait à ceux qui ont des budgets plus serrés). Dans le même temps, les AirPods 3 ont encore plus à offrir que les AirPods 2, qui manquent de fonctionnalités telles que la résistance à l’eau, l’égaliseur adaptatif et l’audio spatial avec suivi de la tête.

