Apple AirPods Pro 2 reçoit la première mise à jour du firmware

Les écouteurs Apple AirPods Pro 2 TWS dévoilés plus tôt ce mois-ci et mis en vente hier reçoivent leur première mise à jour du firmware.

Le nouveau micrologiciel a le numéro de version 5A377, et les notes de version indiquent qu’il contient des corrections de bogues et “d’autres améliorations”, mais nous ne savons pas quels bogues sont éliminés et ce qui est amélioré avec cette mise à jour.

Les mises à jour du micrologiciel sur les AirPod sont généralement livrées lorsqu’elles sont en charge et dans la portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac, et il n’y a pas de moyen standard d’installer les mises à jour manuellement, vous devrez donc attendre que la mise à jour arrive sur votre écouteurs.

Cependant, si vous ne savez pas de quel firmware disposent vos AirPods, assurez-vous que votre iPhone/iPad exécute la dernière version du système d’exploitation, ouvrez l’application Paramètres et rendez-vous sur Bluetooth > AirPods. Maintenant, appuyez sur le bouton “Plus d’infos” indiqué par “i” et faites défiler jusqu’à la section “À propos” pour trouver la version du firmware.

Sur Mac, Option-cliquez sur le logo Apple dans le menu Pomme et choisissez “Informations système”. Cliquez maintenant sur “Bluetooth” et regardez sous vos AirPods pour la version du firmware.

La source