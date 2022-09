Apple AirPods Pro 2 obtient une puce H2 et une durée de vie de la batterie plus longue

Apple a bien sûr pris son temps pour mettre à jour les AirPods Pro, mais nous avons finalement obtenu les AirPods Pro 2. Propulsé par la puce H2, Apple apporte un nouveau pilote et un ampli à faible distorsion à bord qui peuvent couvrir une plus large gamme de fréquences sonores. Le design reste comme avant avec des embouts intra-auriculaires en silicone et des tiges sur le côté.

Audio spatial – La technologie de son surround d’Apple est mise à jour avec la fonction personnalisée Spatial Audio. Il fonctionne en utilisant la caméra de profondeur réelle de votre iPhone pour créer un profil sonore spatial personnel basé sur la forme et la taille de vos oreilles.

L’annulation active du bruit (ANC) obtient un son de calcul avancé avec un placement optimisé du microphone. Apple affirme que vous devriez vous attendre à une suppression du bruit 2 fois supérieure à celle des AirPods Pro de première génération.

La transparence adaptative est un nouveau mode qui écoute et annule tout bruit élevé en décibels autour de vous – disons un chantier de construction tout en atténuant l’effet une fois que vous êtes plus éloigné et dans un environnement plus calme. Les points de contrôle du capteur Force d’Apple bénéficient désormais de commandes tactiles supplémentaires pour les réglages de volume.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 6 heures d’écoute et 30 heures avec le boîtier. Le nouveau boîtier de charge est compatible avec le service Find My grâce à UWB et dispose également d’un haut-parleur qui peut émettre des sons aigus pour vous aider à le trouver. Le boîtier peut être chargé à partir de son port d’éclairage ou sans fil via n’importe quel chargeur Qi, chargeur MagSafe ou chargeur Apple Watch.

Apple AirPods Pro 2 coûtera 249 $. Vous pouvez passer des commandes à partir du 9 septembre tandis que les ventes ouvertes commencent le 23 septembre.