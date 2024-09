Apple AirPods Max (2024) avec USB-C en promotion pour 131 $ de réduction • Blog iPhone au Canada

Les AirPods Max vieillissants d’Apple, qui sont sur le point d’atteindre quatre ans en décembre, n’ont pas reçu le rafraîchissement que tout le monde espérait lors de l’événement spécial de la semaine dernière.

Les AirPods Max n’ont proposé que de nouvelles couleurs et un port USB-C (en remplacement de Lightning), et rien d’autre. Pas même de baisse de prix, le PDSF étant toujours fixé à 779 $.

Mais pour l’instant, Costco.ca présente les nouvelles couleurs des AirPods Max avec USB-C à 647,99 $disponible en « prévente », avec une expédition prévue du 20 au 27 septembre. Midnight, Blue, Purple et Orange sont disponibles pour être ajoutés au panier.

Cela représente une réduction de 131 $ sur le prix de détail de 779 $ d’un nouveau produit Apple au lancement, ce qui n’est pas mal. Mais les AirPods Max commencent à vieillir. Vous ne devriez pas l’acheter à moins d’avoir beaucoup d’argent et d’exiger de nouvelles couleurs pour les AirPods Max.

Il s’agit probablement d’une erreur de prix, car les AirPods Max d’origine sont également répertoriés au même prix de 647,99 $. Vous pouvez tenter votre chance si vous les voulez vraiment. Considérez cela comme une offre « votre kilométrage peut varier ».

Les écouteurs AirPods Max sont plutôt bons, mais compte tenu de leur âge, une baisse de prix devrait être envisagée et il est préférable d’acheter les anciennes couleurs à un prix compris entre 500 et 550 dollars en solde (Les AirPods Max sont actuellement en vente à 549 $ chez The Source), à tout le moins.