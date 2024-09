Apple AirPods 4 : prix, date de sortie et comment précommander

Selon Apple, les deux nouveaux modèles d’AirPods 4 offrent un son nettement amélioré par rapport à la troisième génération. Ils disposent également de nouvelles fonctionnalités, comme le passage à l’USB-C. La version ANC bénéficie également d’un haut-parleur intégré au boîtier de charge réduit pour rendre le tracker Find My d’Apple plus efficace et d’une charge sans fil qui fonctionne à la fois avec les chargeurs Qi et Apple Watch. Pendant ce temps, les nouveaux AirPods Max bénéficient de nouvelles couleurs et passent également à l’USB-C – et pas grand-chose d’autre.