Apple AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : quels sont les meilleurs écouteurs sans fil ?

Les AirPods 4 (avec ANC) sont bien meilleurs que ce que nous imaginions. Partageant la même conception sonore que les AirPods Pro 2 avec des cloches et des sifflets (par exemple, Adaptive EQ, Spatial Audio), ainsi que l’ajout d’une suppression active du bruit, ils sont un digne concurrent de la plupart des meilleurs écouteurs sans fil.

Quelle meilleure façon de juger les derniers AirPod qu’en les comparant au leader actuel de la catégorie : le Sony WF-1000XM5. ANC intelligiblement puissant, son phénoménal et des tonnes de fonctionnalités dans un design haut de gamme et accrocheur, Sony a un véritable joyau sans fil entre les mains.

Alors, comment les AirPods 4 résistent-ils aux écouteurs Mark Series 5 de Sony ? Faites défiler vers le bas pour le découvrir.

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : spécifications comparées

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cellule d’en-tête – Colonne 0 Apple AirPods 4 SonyWF-1000XM5 Prix 249 $ / 229 £ / 399 AU$ 299 $ / 236 £ / 449 AU$ Étui de chargement sans fil Oui Oui Taille 1,19 x 0,72 x 0,71 pouces (par bourgeon) ; 1,82 x 1,97 x 0,83 pouces (étui de chargement) Non spécifié Poids 0,15 once (par bourgeon) ; 1,22 onces (étui de chargement) 0,21 once (par bourgeon) ; 1,38 onces (étui de chargement) Autonomie de la batterie (évaluée) 4 heures (ANC activé), 5 heures (ANC désactivé), 30 heures (étui de chargement avec ANC désactivé) 8 heures (ANC activé); 12 heures (ANC désactivé) ; 24 heures (avec boîtier et ANC activés) ; 36 heures (avec boîtier et ANC désactivé) Connectivité Bluetooth 5.3 avec SBC, AAC Bluetooth 5.3 avec SBC, AAC et LDAC Durabilité IP54 (écouteurs et boîtier) IPX4 (bourgeons uniquement)

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : prix et disponibilité

Apple a lancé les AirPods 4 (avec ANC) à 179 $ / 134 £ / 263 AU $, tandis que le Sony WF-1000XM5 a été initialement lancé à 299 $ / 236 £ / 449 AU $. Ces derniers sont disponibles dans plus d’options de couleurs – noir, argent et rose fumé – et sont souvent en vente (nous les avons vus pour seulement 223 $). Apple ne vend que les AirPods 4 en blanc. Ces deux ensembles de têtes sont disponibles chez les détaillants en ligne populaires, ainsi que sur le site Web de leur marque respective.

Les performances des deux côtés dépassent le PDSF. Cette catégorie est donc nulle.

Gagnant: Cravate

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : conception

(Crédit image : Tom’s Guide)

Les écouteurs de Sony ont une forme ovale frappante avec une finition mate et de petites grilles en maille résistantes au vent qui affleurent au bas de l’écran tactile. Ils offrent un ajustement agréable et sécurisé, que vous choisissiez la mousse à mémoire de forme fournie ou les embouts en silicone. La certification IPX4 se traduit par une résistance à la sueur et à l’eau. Le boîtier de chargement plus léger, plus fin et plus petit est tout aussi beau et portable.

(Crédit image : Futur)

Les AirPods 4 ne sont pas différents de la version précédente, sauf qu’ils sont livrés avec un boîtier de chargement plus petit doté d’un haut-parleur intégré avec intégration Find My. Tous les autres détails restent intacts, de la silhouette à longue tige à la fragile construction en plastique. Leur conception à oreille ouverte ne permet pas un ajustement sécurisé.

Gagnant: SonyWF-1000XM5

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : commandes

(Crédit image : Futur)

C’est une bénédiction de découvrir le véritable système de contrôle sans fil d’Apple, composé de commandes vocales impeccables, d’une détection de mouvement précise et de capteurs de force offrant un superbe retour tactile. L’activation vocale « Hey Siri » est parfaite pour les commandes vocales sur les AirPods 4. Les capteurs de force répondent immédiatement aux gestes d’appui simple/multiple et d’appui long. La détection de l’usure est également précise pour mettre automatiquement le contenu en pause lors du retrait des écouteurs.

(Crédit image : Sony)

Sony a fait un travail remarquable avec les commandes du WF-1000XM5. Les gestes tactiles et la détection de l’usure sont réactifs, et les mains libres Alexa et Google Assistant fonctionnent bien. C’est juste que les AirPods 4 fonctionnent parfaitement au sein de l’écosystème d’Apple.

Gagnant: AirPod 4

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : qualité sonore

(Crédit image : Futur)

Peu de marques peuvent rivaliser avec le véritable son sans fil de Sony. Apple n’en fait pas partie. Cela ne veut pas dire que les AirPods 4 ne sont pas des écouteurs au son exceptionnel, car ils sont impressionnants sur le plan sonore. La combinaison d’un amplificateur de plage dynamique, d’un pilote à haute excursion et du chipset H2 d’Apple permet d’obtenir une plage de fréquences plus claire et des basses plus riches. Un égaliseur adaptatif adapte le son à votre environnement. L’audio spatial personnalisé crée un son 3D dynamique et immersif qu’aucun autre écouteur sans fil ouvert ne peut reproduire.

Le processeur V2 de Sony et Dynamic Driver X offrent au WF-1000XM5 un son détaillé et vibrant qui peut être amélioré et personnalisé grâce à de nombreuses fonctionnalités exclusives. DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) améliore la fidélité en améliorant les enregistrements mal conçus. Il existe un égaliseur avec quelques préréglages formidables et un paramètre Find Your Equalizer pour créer un profil sonore basé sur votre audition. 360 Reality Audio donne à la musique et aux films une présence naturelle. Bluetooth 5.3 avec prise en charge du codec LDAC complète l’ensemble en produisant une lecture Bluetooth fluide à des débits plus rapides.

Gagnant: SonyWF-1000XM5

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : performances de suppression active du bruit

(Crédit image : Tom’s Guide)

Les AirPods 4 peuvent neutraliser jusqu’à 85 % des bruits indésirables, ce qui est étonnamment bon car les écouteurs ouverts sont conçus pour laisser passer le son ambiant. Les distractions domestiques courantes, comme les membres bavards de la famille, les téléviseurs bruyants et le bourdonnement d’une unité de climatisation centrale, passent inaperçues. On peut en dire autant des bruits extérieurs quotidiens comme le chant des oiseaux, les bavardages des épiceries et le passage des voitures. Le mode transparence est utile pour accroître la connaissance de la situation. Les autres fonctionnalités d’écoute d’Apple sont disponibles : audio adaptatif, prise en compte des conversations, aménagement des écouteurs, écoute en direct et volume personnalisé.

(Crédit image : Futur)

L’ANC est plus puissant et plus intuitif sur le WF-1000XM5. Ces écouteurs éliminent jusqu’à 90 % du bruit sur tout le spectre de fréquences. Les sons haute fréquence sont bien mieux gérés. Le mode Ambient Sound à 20 niveaux de Sony capte une grande quantité de sons externes et démontre une capture vocale remarquable ; nous pouvions entendre des conversations de l’autre côté de la rue.

Gagnant: SonyWF-1000XM5

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : fonctionnalités spéciales

(Crédit image : Futur)

Les caractéristiques sont également abondantes sur les deux séries de têtes. Nous avons déjà évoqué leurs modes respectifs d’amélioration audio et d’écoute. Les AirPods 4 ramènent des éléments de base tels que la commutation automatique, le partage audio, l’intégration Find My, l’activation vocale « Hey Siri », les gestes de la tête et le couplage en un seul clic avec les appareils iOS.

(Crédit image : Futur)

Pendant ce temps, le WF-1000XM5 est livré avec Alexa ou Google Assistant mains libres, Quick Attention pour baisser automatiquement le volume à 10 %, Speak-to-Chat pour mettre le contenu en pause lors de la détection de votre voix, un raccourci Spotify Tap et plusieurs technologies pour coupler le bourgeons avec deux appareils simultanément.

Gagnant: Cravate

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : qualité des appels

(Crédit image : Sony)

Apple obtient toujours la bonne qualité d’appel, quel que soit le modèle d’AirPods. Les appels vocaux sont généralement forts et clairs sur les AirPods 4. Cependant, les écouteurs laissent entrer plus de bruit de fond que nous le souhaiterions. Les WF-1000XM5 sont plus fiables pour les appels vocaux et vidéo. La réduction améliorée du bruit AI et les grilles maillées maintiennent le bruit de fond et le vent au minimum. Les micros à action directe de Sony offrent une sortie vocale claire.

Gagnant: SonyWF-1000XM5

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : autonomie de la batterie

(Crédit image : Sony)

Il est ahurissant de voir que les AirPods 4 ont une autonomie de batterie inférieure à celle des AirPods 3. Un maximum de 5 heures de lecture (4 heures avec ANC activé) est très décevant, même pour les AirPods de la génération actuelle. Les WF-1000XM5 génèrent jusqu’à 12 heures d’écoute, selon la façon dont vous utilisez les écouteurs. Le boîtier de chargement sans fil de Sony peut contenir jusqu’à 36 heures, soit 6 heures de plus que le boîtier de chargement sans fil d’Apple. La charge rapide est plus rapide sur le WF-1000XM5 : une charge de 3 minutes équivaut à 1 heure de lecture. Comme pour tous les modèles d’AirPods, les AirPods 4 vous offrent 1 heure d’utilisation avec une charge de 5 minutes.

Gagnant: SonyWF-1000XM5

AirPods 4 contre Sony WF-1000XM5 : Verdict

(Crédit image : Futur)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cellule d’en-tête – Colonne 0 AirPod 4 SonyWF-1000XM5 Prix ​​et valeur (5) 4 4 Conception (15) 11 13 Contrôles (10) 10 9 Qualité sonore (20) 16 19 Suppression active du bruit (20) 16 18 Particularités (15) 13 13 Qualité d’appel (5) 4 5 Autonomie de la batterie (10) 5 9 Note totale (100) 79 90

Les écouteurs sans fil WF-1000M5 de Sony remportent facilement cette bataille. Avoir les meilleures technologies sonores et la suppression du bruit de la marque dans un design élégant vaut bien le PDSF élevé. La durée de vie de la batterie, la qualité des appels et la connectivité sont des caractéristiques que chaque utilisateur professionnel appréciera. Toute plainte concernant ces têtes semble triviale si l’on prend en compte leurs performances globales.

Apple a intelligemment amélioré la conception et le son des AirPods 4 avec bon nombre des mêmes caractéristiques que les AirPods Pro 2. ANC fonctionne bien pour permettre aux auditeurs de profiter de la musique et des films en toute tranquillité. Spatial Audio anime efficacement le paysage sonore. Le système de contrôle d’Apple est également intouchable. Cependant, il est impossible de surmonter la durée de vie réduite de la batterie et l’ajustement instable.