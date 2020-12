En octobre, des rapports indiquaient que le successeur des AirPods réguliers de deuxième génération d’Apple présentera un design intra-auriculaire similaire aux AirPods Pro plus haut de gamme, bien que sans leur annulation active du bruit. Maintenant, les médias d’information technologiques sud-coréens L’Elec soutient ces affirmations et suggère que les prochains AirPods sortiront au premier semestre 2021.

Sur la base des connaissances des initiés de l’industrie, les AirPod de 3e génération présenteront le même design que les AirPods Pro actuels avec la puce H1 d’Apple au cœur logée dans un nouveau système dans un boîtier (SiP). La nouvelle rumeur suggère que les nouveaux AirPods seront 20% moins chers au lancement que le prix demandé de 249 $ de l’AirPods Pro actuel, qui se termine à environ 200 $.

Les tests de qualité pour la nouvelle zone SiP des AirPods auraient commencé avant la fin de cette année, tandis que leur production devrait commencer au début de 2021. Des rumeurs passées suggèrent également que la prochaine itération des AirPods Pro comportera un relooking plus rond, sans tige et plus facteur de forme compact.

