Apple AirPods 3 fuite en image en direct

Plus tôt cette semaine, nous avons examiné certains rendus d’AirPods 3 et maintenant le blog audio chinois 52audio nous donne un aperçu en direct des écouteurs TWS de nouvelle génération d’Apple. Le design est exactement comme décrit dans la fuite précédente avec des tiges plus courtes que les AirPods 2 et plus conformes aux AirPods Pro.

La moitié supérieure des écouteurs ressemble à l’AirPods Pro, bien que nous ne puissions pas voir si Apple utilise les embouts en silicone intra-auriculaires précédemment rapportés. L’étui de chargement / transport est plus large que celui des AirPods 2 et encore plus conforme à celui des AirPods Pro.





Rendu AirPods 3 (Source: 52audio)

Sur la base des rumeurs passées, les AirPods 3 devraient arriver avec Spatial Audio que l’on trouve sur les AirPods Pro et AirPods Max mais ignoreront l’annulation active du bruit. Les nouveaux AirPod devraient coûter 150 $ et devraient être lancés le mois prochain aux côtés du tracker AirTags tant attendu et de l’iPad Pro mini-LED.

La source (en chinois) | Via