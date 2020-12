Après que le Congrès a adopté le projet de loi sur le soulagement des coronavirus, il semble que de nombreux acteurs du marché pensaient qu’une signature par le président était une fatalité. Mais avec le recul, cela n’aurait peut-être pas dû être une telle surprise que le paquet, depuis longtemps au centre des querelles du Congrès, puisse être sujet à un peu plus de drame.

Le président Trump hier soir, dans une vidéo sur Twitter, a dénigré le projet de loi et a appelé à des changements, y compris l’augmentation des chèques de relance de 600 $ à 2000 $ pour les particuliers. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a tweeté que les démocrates sont «prêts à porter cette question devant le parquet cette semaine par consentement unanime».

Le marché, basé sur l’activité à terme, était initialement sous pression après la nouvelle, mais a depuis repris du terrain. Peut-être que les investisseurs ont pensé que le projet de loi serait adopté avec une majorité à l’épreuve du veto dans les deux chambres du Congrès, bien que Trump n’ait pas dit qu’il y opposerait son veto. Si Trump ne le signe tout simplement pas, cela pourrait toujours devenir loi.

D’un autre côté, s’il y avait un nouveau projet de loi avec des chèques de relance plus importants, ce serait probablement un avantage supplémentaire pour l’économie. Cette perspective pourrait ajouter un peu de dynamisme au marché dans l’espoir que l’argent supplémentaire dans les poches américaines pourrait stimuler les dépenses de consommation et donner plus de soutien à une économie en difficulté.

Dans le dernier signe des retombées économiques du COVID-19, le rapport hebdomadaire sur les inscriptions au chômage ce matin s’élevait à 803 000. Bien que cela marque une baisse par rapport à la semaine précédente et soit moins que ce que le consensus de Briefing.com avait prévu, c’est toujours un chiffre astronomique par rapport aux jours pré-coronavirus. La troisième vague d’infections aux États-Unis a incité les gouvernements à prendre des mesures pour essayer d’endiguer la propagation, mais celles-ci ont également entraîné le chômage d’un plus grand nombre de personnes.

Une finition mitigée pour les actions américaines mardi semble refléter plusieurs problèmes différents qui poussent les investisseurs dans des directions différentes.

Dans le coin haussier, les investisseurs semblaient optimistes après que le Congrès a adopté une mesure de relance de 892 milliards de dollars. Wall Street semble espérer que les contrôles de relance et autres aides pour Main Street aideront à renforcer l’économie nationale, qui est au milieu de revers liés à la troisième vague d’infections à coronavirus.

Bien qu’il semble que les investisseurs applaudissent le développement du stimulus comme un palliatif jusqu’à ce que les vaccins puissent être plus largement distribués, ces applaudissements ont apparemment été atténués par les inquiétudes persistantes concernant une nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni. Cela a intensifié les inquiétudes concernant l’économie européenne, car une grande partie de l’Angleterre était en lock-out et les pays de l’Union européenne ont interdit les voyages depuis le Royaume-Uni.

Il est possible que les chiffres mornes de la confiance des consommateurs aient également pesé sur le marché. (Voir plus à ce sujet ci-dessous.)

Tout cela s’inscrit dans un contexte de tension entre la prise de bénéfices à la fin d’une année stellaire pour de nombreuses actions et la peur de passer à côté au cas où certains des vents favorables du marché, à savoir une politique budgétaire et monétaire accommodante, pourraient aider à prolonger le rallye en l’année prochaine.

Saison du RUT

Le sentiment baissier a laissé le Indice S&P 500 (SPX) et Moyenne industrielle Dow Jones ($ DJI) pour fermer dans le rouge, mais les taureaux l’ont emporté avec le Composite Nasdaq (COMP) et le Russell 2000 (RUT).

Parce que le RUT est composé d’actions nationales à plus petite capitalisation qui pourraient bénéficier si la reprise économique aux États-Unis gagne plus de traction, il semble que ce soit un domaine aidé par les nouvelles de la relance et capable d’ignorer certaines des inquiétudes internationales liées au COVID-19.

L’indice des petites capitalisations contient également une bonne partie des banques régionales, de sorte que certains des gains peuvent également avoir été liés à l’annonce de la Fed selon laquelle les banques peuvent reprendre les rachats d’actions au premier trimestre, bien que les rachats combinés à des dividendes ne le puissent pas. dépassent les bénéfices moyens des quatre trimestres les plus récents.

La technologie lourde COMP a reçu une secousse du composant FAANG méga-cap Apple Inc (NASDAQ: AAPL), dont les actions ont grimpé de 2,85% grâce à l’optimisme à la suite d’un rapport de Reuters selon lequel la société vise à produire une voiture de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie.

Cela offrirait une concurrence profonde pour Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) dont les actions ont continué de glisser après ses débuts dans le SPX. Bien sûr, cette concurrence d’Apple est dans des années et pourrait être retardée par le coronavirus. Une partie du dérapage de TSLA est donc probablement due à des prises de bénéfices après une montée en flèche massive cette année.

Alors que la semaine raccourcie des vacances touche à sa fin, les choses pourraient être relativement calmes, mais il pourrait également continuer à y avoir des pressions sur les prises de bénéfices à la fin de l’année. Et ne comptez pas la volatilité – certains gestionnaires de fonds et intermédiaires de marché commencent à se diriger vers la porte avant les vacances, ce qui peut parfois créer des marchés instables.

indice des semi-conducteurs de Philadelphie

GRAPHIQUE DU JOUR: SIGNAUX MIXTES: le Russell 2000 (RUT – chandelier) a passé une très bonne journée hier alors même que le Indice S&P 500 (SPX – ligne violette) terminé dans le rouge. Il semble que le RUT ait obtenu de l’optimisme après que le Congrès a adopté un plan de relance. Mais les inquiétudes concernant la nouvelle souche de coronavirus ont apparemment contribué à faire pression sur l’indice plus large. Sources de données: indices FTSE Russell, indices S&P Dow Jones. Source du graphique: la plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade. À titre indicatif seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

La confiance des consommateurs s’effondre: Les dernières données sur la confiance des consommateurs du Conference Board ont été touchées par la troisième vague de COVID-19. La mesure de décembre est tombée à 88,6 contre 92,9 révisée à la baisse le mois précédent. Le nouveau chiffre était bien en deçà des 96,5 attendus dans un consensus de Briefing.com. Il est intéressant de noter que même si l’évaluation des consommateurs de la situation actuelle a faibli, ils sont devenus modérément plus optimistes quant aux conditions commerciales au cours des six prochains mois. Bien que nous devions attendre et voir, il semble plausible que des vaccins largement distribués puissent effectivement aider à faire avancer les conditions commerciales dans la bonne direction.

Quel est l’accord (Brexit)? Si vous vous demandez pourquoi le terme «Brexit sans accord» réapparaît dans votre fil d’actualité, vous n’êtes peut-être pas seul. Après tout, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE en janvier. On dirait qu’il y a une vie, n’est-ce pas? Mais comme pour tout ce qui concerne le Brexit, c’est compliqué. Même si le divorce officiel a eu lieu, la Grande-Bretagne reste dans le marché unique et l’union douanière de l’UE. Les deux entités tentent de conclure un accord commercial avant la date limite du 31 décembre lorsqu’une période de transition est sur le point d’expirer et que le Royaume-Uni doit se retirer de cette zone économique. Ainsi, lors des négociations précédant la sortie officielle en janvier, un Brexit sans accord faisait référence à un divorce sans accord de retrait alors que le terme fait maintenant référence à un délai de transition expirant sans accords sur le libre-échange et d’autres questions, bien qu’il y en ait chevauchement.

L’approvisionnement existant à domicile se resserre: L’offre de maisons existantes à vendre continue de diminuer. Les dernières données, mardi, ont montré qu’il n’y a que suffisamment de maisons existantes à vendre pour durer 2,3 mois au rythme actuel des ventes, selon la National Association of Realtors (NAR). Cela représente une baisse par rapport à 3,7 mois en novembre 2019 et a marqué le plus bas nombre d’approvisionnement mensuel dans les enregistrements NAR. Le prix médian des maisons existantes pour tous les types de logements en novembre a augmenté de 14,6% d’une année sur l’autre, les prix augmentant dans chaque région et l’augmentation des prix nationaux du mois marquant 105 mois consécutifs de gains d’une année à l’autre. C’est formidable pour les vendeurs mais pas si bien pour les acheteurs. « La principale conclusion du rapport est que l’offre de maisons existantes est à un niveau historiquement bas », selon Briefing.com. «Cela va être un point de pression qui alimente des prix plus élevés, exclut un nombre croissant de primo-accédants et renforce les perspectives de vente de maisons neuves.»

