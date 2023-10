Apple affirme une surchauffe de l’iPhone 15 causée par des bugs iOS et des applications

Après quelques semaines de plaintes d’utilisateurs, Apple affirme désormais le iPhone 15s à plus de 100 degrés sont dus à une série de problèmes dans iOS 17 et dans quelques applications spécifiques. La société souligne toujours qu’il ne s’agit pas d’une sorte de problème matériel causé par le nouveau cadre en titane ou le processeur 3 nm du Modèles Pro et Pro Max.

L’USB-C arrive-t-il enfin sur iPhone ?

Apple a déclaré dans un communiqué qu’il existe un bug dans iOS 17 et sur certaines applications qui « affecte certains » appareils iPhone 15 Pro. mais ce sera être résolu dans une mise à jour logicielle. Ces applications incluraient Uber, Instagram et le jeu Asphalte 9 qui surchargent le processeur A17 Pro. Bloomberg a signalé pour la première fois ce week-end qu’Apple travaillait actuellement avec d’autres développeurs d’applications pour résoudre le problème de surchauffe. Le propriétaire d’Instagram, Meta, aurait dû a corrigé le problème dans une mise à jour du 27 septembre.

Gizmodo contacté Apple pour de plus amples commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.

Certains utilisateurs d’iPhone 15 Pro se plaignent du fait que leurs appareils atteignent des températures autour de 80 ou bien au-dessus de 100 degrés Fahrenheit. Certains ont affirmé que leurs iPhones atteignaient les températures estivales de l’Arizona lors du chargement, lors de jeux gourmands en graphiques. jeux, ou même lorsqu’il n’est pas utilisé du tout. Les iPhones incroyablement chauds ont conduit à spéculer que le problème était dû au nouveau processeur A17 et aux cadres en titane des modèles d’iPhone haut de gamme.

Apple a initialement déclaré aux clients de l’iPhone 15 Pro que leurs appareils surchauffaient en raison de lourdes charges de traitement lors du premier démarrage des appareils.. La société affirme toujours que les utilisateurs qui démarrent leur appareil pour la première fois doivent s’attendre à des températures plus chaudes que la normale pendant les premiers jours, en particulier lors du transfert de données d’un ancien téléphone vers un autre. nouveau. Mais il admet maintenant lentement qu’il y a également un problème de son côté.

Apple affirme maintenant que le problème n’a rien à voir avec le nouveau matériel de l’iPhonela société californienne de Cupertino affirmant même l’appareil a amélioré la dissipation de la chaleur par rapport aux modèles précédents qui utilisaient de l’acier inoxydable, selon Bloomberg. Le fabricant d’iPhone affirme en outre que toute nouvelle mise à jour visant à corriger la surchauffe ne devrait pas se faire au détriment des performances de la puce A17 Pro. Le iPhone 15 Pro avec son nouveau Port USB-C coupe la charge maximale à 27 W, bien que ceux qui utilisent un adaptateur de charge plus puissant pourraient rendre l’appareil plus chaud que d’habitude.

La réponse initiale d’Apple à la controverse sur la surchauffe fait partie de son manuel de jeu standard. D’abord, l’entreprise dit aux clients qu’ils sont le problème, avant de finalement admettre certaines responsabilités sous la pression. En 2010, certains utilisateurs se sont plaints de problèmes de réception sur l’iPhone 4 en raison de l’emplacement de l’antenne sur le côté de l’iPhone. appareil. En effet, les mains des utilisateurs gênaient la réception, alors le grand responsable Steve Jobs dit aux plaignants pour juste « unvide en le tenant ainsi.

Cet héritage s’est poursuivi avec son PDG actuel, Tim Cook, qui l’année dernière a répondu aux pressions consistant à laisser les utilisateurs d’iPhone parler aux utilisateurs d’Android sans la redoutable bulle verte avec « achète un iPhone à ta mère ». Campagne « Faites passer le message » de Google Le fait qu’Apple adopte RCS n’a entraîné aucun changement, mais Apple pourrait inévitablement céder à une certaine pression. Après tout, il a fallu le L’Union européenne réglemente la normalisation USB-C avant qu’Apple ne cède finalement à la pression.

Avec un peu de chance, ces futures mises à jour prévues résoudront le problème de surchauffe. En attendant, Apple ferait peut-être mieux de ne pas dire aux utilisateurs qu’ils sont le problème avant leur inévitable mea culpa.