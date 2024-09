Apple affirme que l’iPhone 16 est beaucoup plus facile à réparer que son prédécesseur. Voici comment

Jason Hiner/ZDNET

Lors du lancement de l’iPhone 15, Apple a spécifiquement souligné l’importance de la réparabilité de l’appareil. Spécialistes de la réparation d’appareils mobiles iFixit révélerait plus tard cette réparabilité a été un peu freinée par le DRM d’Apple, mais il semble que le dernier iPhone – l’iPhone 16 – résout ces problèmes.

Tout d’abord, il existe une nouvelle façon de retirer la batterie de l’iPhone. L’iPhone 15 et les modèles précédents utilisaient une colle notoirement difficile à manipuler, mais l’iPhone 16 possède un adhésif spécial qui se détache lorsque vous appliquez une charge basse tension comme une batterie de 9 V, ce qui le rend beaucoup plus facile et plus rapide à retirer. Cette colle est présente sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, mais pas sur le modèle Pro.

L’assistant de réparation est également inclus dans iOS 18. Cette fonctionnalité est ouverte aux professionnels de la réparation et aux consommateurs réguliers et leur permet de configurer des pièces, neuves et d’occasion. a annoncé cette fonctionnalité en avrilaffirmant que « le nouveau processus est conçu pour préserver la confidentialité, la sécurité et la sûreté de l’utilisateur d’iPhone, tout en offrant aux consommateurs plus d’options, en augmentant la longévité du produit et en minimisant l’impact environnemental d’une réparation. »

Apple affirme que les pièces d’occasion ou tierces auront les mêmes fonctionnalités et la même sécurité que les pièces d’origine.

Des diagnostics embarqués seront également disponibles, permettant aux clients de savoir quelle pièce est défectueuse. Auparavant, il fallait un autre téléphone pour utiliser cet outil.

Enfin, Apple facilite le remplacement du capteur Face ID. Auparavant, seul Apple pouvait remplacer cette pièce, mais désormais, tout le monde peut remplacer la caméra TrueDepth sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro. Engadget ajoute que le scanner LiDAR est désormais également remplaçable.

Non seulement Apple ajoute plusieurs outils pour vous permettre de diagnostiquer vous-même les problèmes de votre téléphone, mais elle élargit considérablement la prise en charge des pièces non Apple. IFixIt n’a pas officiellement révélé le score de réparabilité du téléphone, mais cela devrait représenter un grand pas en avant par rapport au passé.