Apple affirme que les AirPods Pro 2 peuvent être utilisés comme des aides auditives de « qualité clinique »

Apple affirme que les AirPods Pro 2, ses derniers écouteurs sans fil phares, peuvent être utilisés comme des aides auditives de « qualité clinique ». Cette fonctionnalité n’a cependant pas été approuvée par la FDA, bien que la société affirme qu’elle s’attend à une approbation « prochainement ». Les nouveaux AirPods ont été annoncés lors de l’événement « Glowtime » d’Apple.

La fonction d’aide auditive, lorsqu’elle est activée, amplifie des sons spécifiques en temps réel, comme des parties du discours ou des éléments d’un environnement. Elle applique également un profil auditif personnalisé (plus d’informations ci-dessous) à la musique, aux films et aux appels téléphoniques sur tous les appareils.

Apple affirme que cela permettra aux porteurs de mieux entendre leur environnement et de participer à des conversations.

Dans une annonce connexe, Apple a présenté un test auditif certifié de 5 minutes qui sera disponible sur iOS 18 et les AirPods Pro 2 et qui permettra aux utilisateurs de vérifier leur santé auditive actuelle. Le test, qui demande aux utilisateurs d’appuyer sur l’écran de leur smartphone après avoir entendu une série de sons à différents volumes et fréquences, s’appuie sur les enseignements tirés des études auditives d’Apple et a été développé à l’aide de « données réelles à grande échelle », explique Apple.

Après avoir effectué un test auditif, vous obtiendrez les résultats dans un profil auditif personnalisé (utilisé par la fonction d’aide auditive susmentionnée). Les résultats seront stockés dans l’application Santé d’Apple, où ils peuvent éventuellement être partagés avec un professionnel de la santé.

Le profil auditif peut être appliqué en tandem avec une fonctionnalité appelée Media Assist pour amplifier certaines parties du discours lors d’un appel téléphonique ou des instruments dans une bande sonore. Apple affirme que les utilisateurs ayant une perte auditive minime ou nulle peuvent toujours bénéficier des ajustements à des fréquences individuelles.

La fonction d’aide auditive pour les AirPods Pro 2 et le test auditif pour iOS 18 seront lancés cet automne via une mise à jour logicielle dans plus de 100 pays et régions.