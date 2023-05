Apple affirme que l’App Store a stoppé plus de 2 milliards de dollars de transactions frauduleuses en 2022

Apple a révélé aujourd’hui qu’en 2022, l’App Store a empêché plus de 2 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses et a rejeté près de 1,7 million de soumissions d’applications pour non-respect des normes de confidentialité, de sécurité et de contenu de l’App Store.

Dans un communiqué de presse publié mardi, Apple indique qu’Apple a supprimé 428 000 comptes de développeurs et 282 millions de comptes clients pour fraude et abus l’année dernière, ajoutant qu’en 2022, la société a bloqué 105 millions de comptes de développeurs frauduleux et 282 millions de comptes clients frauduleux.

Selon le communiqué de presse, en 2022, Apple a protégé les utilisateurs de près de 57 000 applications non fiables contre des vitrines illégitimes, et qu’au cours des 30 derniers jours seulement, Apple a bloqué près de 3,9 millions de tentatives d’installation ou de lancement d’applications distribuées illicitement via le Developer Enterprise Program, qui permet aux grandes organisations de déployer des applications internes à l’usage des employés.

Selon Apple, en 2022, près de 1,7 million de soumissions d’applications ont été rejetées de l’App Store pour diverses raisons, notamment des préoccupations liées à la fraude et à la confidentialité. Dans plus d’un cas cette année, App Review a détecté des applications utilisant un code malveillant susceptible de voler les informations d’identification des utilisateurs à des services tiers. Dans d’autres cas, l’équipe App Review a identifié plusieurs applications qui se sont déguisées en plates-formes de gestion financière inoffensives, mais qui avaient la capacité de se transformer en une autre application. Près de 24 000 applications ont été bloquées ou supprimées de l’App Store pour des violations d’appât et de commutation telles que celles-ci en 2022.

Apple a bloqué un record de 2 milliards de dollars de transactions frauduleuses en 2022, interdisant à 714 000 comptes frauduleux d’effectuer à nouveau des transactions.

L’année dernière, Apple a bloqué l’utilisation de près de 3,9 millions de cartes de crédit volées pour effectuer des achats frauduleux et a interdit à 714 000 comptes d’effectuer à nouveau des transactions. Au total, Apple a bloqué 2,09 milliards de dollars de transactions frauduleuses sur l’App Store en 2022.