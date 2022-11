Apple affirme que la victime de l’incident mortel du SUV Apple Store dans le Massachusetts était un entrepreneur sur place

Apple a partagé une déclaration à la suite d’un incident mortel à Apple Derby Street dans le Massachusetts aujourd’huiqui a vu un SUV noir percer la façade vitrée du magasin et tuer une personne et en blesser au moins seize autres.

Dans un rapport, Apple a confirmé que la victime décédée était “un professionnel qui était sur place pour soutenir la construction récente du magasin”. disant qu’il “fait tout [it] pour soutenir les membres de notre équipe et nos clients. »

Les services d’urgence ont été appelés à l’Apple Store du Massachusetts peu avant 11 heures, heure de l’Est, lundi, après qu’un SUV noir a traversé l’avant de la façade en verre du magasin.avec des images montrant le véhicule au fond du magasin alors que des sources d’information locales rapportaient à l’époque qu’au moins une personne était coincée sous la voiture.

Le conducteur n’a pas été hospitalisé et serait en garde à vue. Il est entendu que le conducteur a été tiré du véhicule par les premiers intervenants et a subi des blessures mineures.

On aurait dit qu’une bombe avait explosé”, a déclaré un témoin à l’agence de presse locale Boston 25. “Nous avons vu plusieurs personnes qui auraient dû consulter un médecin, mais elles ne sont pas venues parce qu’elles savaient que d’autres personnes étaient dans un état critique.”

Nous sommes dévastés par les événements choquants survenus aujourd’hui à Apple Derby Street et la perte tragique d’un professionnel qui était sur place pour soutenir la construction récente du magasin. Nos pensées vont aux membres de notre équipe et aux clients qui ont été blessés et à tous ceux qui ont été touchés par ce terrible incident. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les membres de notre équipe et nos clients en cette période très difficile.