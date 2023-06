Apple affichera des publicités sur la page d’accueil de l’App Store dans un nouveau format plus visible

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il allait introduire un nouveau format plus proéminent pour les publicités sur l’onglet Aujourd’hui de l’App Store, qui n’obligera plus les utilisateurs à faire défiler pour voir les publicités payantes faisant la promotion des applications sur la plate-forme.

Le nouveau format des annonces de l’onglet Aujourd’hui de l’App Store sera simplifié pour présenter l’icône, le nom et le sous-titre de l’application promue, s’affichant dans tous les pays et régions où les annonces de l’onglet Aujourd’hui seront diffusées, avec des annonces entièrement visibles dans l’onglet Aujourd’hui de l’iPhone sur les appareils utilisant iOS 16.4 et versions ultérieures à partir de juillet.

En raison du nouveau format simplifié qui ne nécessite plus de pages de produits personnalisées, les publicités payantes sur la page d’accueil de l’App Store ne nécessitent pas d’examen avant la diffusion des publicités. Au lieu de cela, Apple examinera l’icône, le nom et le sous-titre de l’application pour s’assurer qu’ils respectent les directives relatives au contenu des annonces de l’onglet Aujourd’hui et sont conformes aux politiques publicitaires d’Apple.

Les annonces de l’onglet Aujourd’hui ne seront pas disponibles sur iOS 16.3 ou version antérieure, ni sur iPad.