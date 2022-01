Apple active le contrôle universel avec les nouveaux bêtas iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3

Apple a publié le premier ensemble de bêtas iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3, permettant la fonctionnalité de contrôle universel tant attendue qui permet aux utilisateurs de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de se déplacer entre Mac et iPad.

Initialement prévu pour arriver avant la fin de l’année dernière, Apple a annoncé en décembre que Universal Control serait reporté au printemps 2022gardant le nouvel outil très attendu iPadOS et macOS en développement interne jusqu’à aujourd’hui, où les développeurs bêta-testeurs enregistrés peuvent accéder à Universal Control avant ses débuts publics prévus vers avril.

Apple a présenté Universal Control pour la première fois à la WWDC en juin dernier, décrivant la fonctionnalité comme un moyen pour les utilisateurs de « travailler de manière plus transparente sur leur Mac et leur iPad ».