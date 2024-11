Apple acquiert l’application de retouche photo Pixelmator

Apple acquiert Pixelmator, une société connue pour ses applications de retouche photo primées pour iOS, iPadOS et macOS. La nouvelle était annoncé aujourd’hui par l’équipe Pixelmatorqui n’a pas partagé les détails financiers de la transaction.

Pixelmator a été créé en 2007 en Lituanie par deux frères, Saulius Dailide et Aidas Dailide. « Nous sommes inspirés par Apple depuis le premier jour, en concevant nos produits avec la même attention particulière portée au design, à la facilité d’utilisation et aux performances. Et avec le recul, c’est fou ce qu’un petit groupe de personnes dévouées a pu accomplir au fil des années depuis Vilnius, en Lituanie », a déclaré l’équipe aujourd’hui.

En plus de son application payante Pixelmator pour iPhone et iPad, la société propose également des applications Photomator gratuites pour iPhone, iPad, Mac et Apple Vision Pro, ainsi que Pixelmator Pro pour macOS. Bien que l’acquisition soit toujours en attente de l’approbation des régulateurs, l’équipe a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement immédiat dans ses applications pour iPhone, iPad et Mac.

C’est une acquisition intéressante pour Apple, qui vient de réorganiser son application Photos avec la sortie d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 Sequoia. Alors qu’Apple Photos fait le travail pour les travaux de retouche photo légers, Pixelmator pourrait bien compléter les autres applications d’Apple destinées aux professionnels de la création telles que Final Cut et Logic Pro. « Désormais, nous aurons la possibilité d’atteindre un public encore plus large et d’avoir un impact encore plus grand sur la vie des créatifs du monde entier », a déclaré aujourd’hui l’équipe Pixelmator.