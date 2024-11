Apple achète Pixelmator

Apple a accepté d’acquérir Pixelmator, une application d’édition d’images populaire disponible sur Mac et iOS. Pixelmator a annoncé la nouvelle dans un article sur son blogaffirmant qu’il aura désormais « la capacité d’atteindre un public encore plus large et d’avoir un impact encore plus grand sur la vie des créatifs du monde entier ».

Pixelmator a publié la déclaration suivante concernant l’acquisition (c’est nous qui soulignons) :

Pixelmator a signé un accord d’acquisition par Apple, sous réserve de l’approbation réglementaire. Il n’y aura aucun changement important dans les applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator. à ce moment. Restez à l’écoute des mises à jour passionnantes à venir.

Aucun détail sur l’accord n’a été révélé, sauf qu’il est toujours en cours, sous réserve de l’approbation réglementaire de l’achat par Apple de la société lituanienne. Cela peut cependant être délicat : alors que Microsoft a réussi à engloutir Activision Blizzard, les accords qui ont fondu sous la pression réglementaire incluent Nvidia et Arm, Amazon et iRobot, et plus récemment, Adobe et Figma.