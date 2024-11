Apple achète l’application de retouche photo Pixelmator

Pixelmateur annoncé vendredi qu’il est racheté par Apple. La plate-forme d’édition d’images n’a pas discuté de ce à quoi pourrait ressembler la vie sous l’égide de l’entreprise, mais a noté qu’il n’y aurait « aucun changement important » dans ses applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator – du moins pour le moment.

Si l’historique des acquisitions d’Apple est une indication, ce niveau d’autonomie pourrait bientôt changer à mesure que les fonctionnalités de Pixelmator seront intégrées directement dans l’application Photos. Pixelmator est actuellement disponible pour iOS, macOS, iPadOS et visionOS, mais pas pour l’écosystème Android. Je ne m’attendrais pas à ce que ce dernier élément change de si tôt.

La startup d’édition d’images existe depuis 2007, date à laquelle elle a été fondée à Vilnius, la capitale lituanienne.

« [L]Avec le recul, c’est fou ce qu’un petit groupe de personnes dévouées a pu accomplir au fil des années depuis Vilnius, en Lituanie », note la société dans son communiqué. « Désormais, nous aurons la possibilité d’atteindre un public encore plus large et d’avoir un impact encore plus grand sur la vie des créatifs du monde entier. »

L’accord, qui est toujours soumis à l’approbation des autorités réglementaires, intervient alors qu’Apple est devenu plus agressif dans l’intégration de l’IA dans ses applications d’imagerie. La société a récemment déployé Clean Up dans le cadre d’une mise à jour iOS. Cette fonctionnalité, qui supprime des éléments des photos, était considérée comme la réponse d’Apple au Magic Eraser de Google.

Apple a refusé de commenter la nouvelle.