Apple accorde un crédit de 100 $ à certains clients du compte Apple Savings

L’émetteur de la carte Apple Goldman Sachs accorde à certains clients de comptes d’épargne Apple un crédit unique de 100 $ sur leur compte d’épargne en guise d’excuses pour retards antérieurs de plusieurs semaines lors du transfert d’argent de leur compte.

Les problèmes, qui ont touché une poignée de clients de comptes Apple Savings en mai et juin, ont vu Apple et son partenaire bancaire Goldman Sachs sont critiqués pour avoir fortement retardé les retraits et signalé les transferts pour des examens de sécuritéqui a laissé les clients sans accès à leur argent pendant des semaines.

Tel que rapporté par MacRumors lundi, qui citent un e-mail envoyé par l’un de leurs lecteurs, Apple envoie par e-mail aux clients concernés du compte Apple Savings un crédit de bonne volonté unique de 100 $, qui sera émis sur les comptes Apple Savings des clients en guise d’excuses.

« L’expérience que nous avons fournie pour une demande de retrait que vous avez faite pour votre compte d’épargne en mai n’a pas répondu à nos normes », lit-on dans l’e-mail. « Merci de votre patience pendant que nous terminions nos examens internes. Nous faisons un crédit de bonne volonté unique de 100 $ sur votre compte d’épargne en guise de courtoisie pour vous pour cette expérience.

Il a été rapporté que quatre jours après le lancement de la fonctionnalité de compte d’épargne Apple Card, les utilisateurs avaient déposé près d’un milliard de dollars dans le servicequi reste exclusif aux utilisateurs aux États-Unis où la carte Apple est disponible.

Les problèmes ont maintenant été résolus et les retraits des comptes d’épargne Apple sont de retour dans un délai standard de l’industrie.