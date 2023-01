Apple accorde le statut “Obsolète” aux ‌iPad mini‌ de troisième génération

Apple a donné à son ‌iPad mini‌ de troisième génération le statut obsolète, un titre donné aux produits lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 7 ans, le fabricant d’iPhone ayant interrompu tous les services matériels pour l’appareil et mettant fin à tout support pour le modèle d’iPad autrefois populaire.

Sorti en 2014 avec iOS 8, le ‌iPad mini de troisième génération comportait Touch ID, un écran Retina de 7,9 pouces, une caméra iSight 5MP capable d’enregistrer des vidéos HD 1080p et une caméra FaceTime HD 1,2MP capable d’enregistrer des vidéos HD 720p, un nouveau option de couleur or, et plus encore, se révélant être l’une des versions d’iPad mini les plus populaires à l’époque.

En donnant au ‌iPad mini‌ de troisième génération le statut obsolète, Apple et les fournisseurs de services Apple ne peuvent pas commander de pièces pour les produits, avec tous les services officiels d’entretien, d’assistance et de réparation de l’appareil indisponibles pour l’appareil.