Apple accélère ses plans pour déplacer la production hors de Chine au milieu des troubles en réponse aux politiques de Covid

SAM YEH/AFP via Getty Images

Foxconn est le plus grand partenaire de fabrication d’Apple.

Apple intensifie ses efforts pour déplacer la production hors de Chine, selon le Wall Street Journal.

La production dans des usines comme Foxconn a été durement touchée au milieu des émeutes contre les politiques zéro Covid.

Le déplacement de la production sera probablement difficile dans le climat économique mondial actuel, ont déclaré des sources au WSJ.

Apple fait pression pour accélérer un pivot loin de la fabrication en Chine, alors que les protestations se multiplient contre les politiques strictes de zéro-Covid du pays et les émeutes contrecarrent la production.

Le géant de la technologie intensifie ses efforts pour déplacer la production vers d’autres pays asiatiques comme l’Inde et le Vietnam afin de se démarquer de Foxconn, l’un des principaux fournisseurs de l’entreprise et exploitant de la plus grande usine d’iPhone au monde en Chine, selon le le journal Wall Street.

Alors que le déménagement a été prévu depuis des moisaprès que le changement des politiques Covid-19 promulguées par le Parti communiste chinois a commencé à menacer la production plus tôt cette année, des sources ont déclaré au Journal que récents soulèvements à l’usine de Zhengzhou poussent Apple à l’action.

En novembre, la zone connue sous le nom de “iPhone City” a éclaté en de violentes manifestations parmi les employés contre les retenues de salaire et les politiques strictes de zéro Covid qui ont provoqué un verrouillage à Zhengzhou. Alors que les manifestations se multipliaient, Foxconn, qui emploie plus de 300 000 ouvriers, a proposé aux travailleurs 1 400 $ pour quitter leur emploiet ensuite, 1 800 $ de bonus pour rester pour retenir sa main-d’œuvre hémorragique.

Les manifestations, qui ont coïncidé avec le début de la saison des achats des Fêtes aux États-Unis, ont conduit à problèmes importants de la chaîne d’approvisionnement et pénuries d’iPhone d’Apple des produits. La société devrait avoir un manque à gagner de 6 millions d’iPhone Pro rien qu’à la suite des manifestations, selon Bloomberg.

L’impact de la tourmente sur les résultats d’Apple a conduit à un sentiment d’urgence pour diversifier la production en dehors de la Chine, qui a longtemps dominé la fabrication pour l’entreprise. Cependant, la crise économique et le ralentissement des embauches s’avèrent difficiles pour externaliser la production et forger des partenariats avec de nouveaux fournisseurs, a rapporté le Journal.

“Trouver toutes les pièces à construire à l’échelle dont Apple a besoin n’est pas facile”, a déclaré au WSJ Kate Whitehead, ancienne responsable des opérations d’Apple et propriétaire d’une société de conseil en chaîne d’approvisionnement.

Selon le Journal, Apple prévoit de s’approvisionner jusqu’à 45 % de la production d’iPhone auprès d’usines en Inde, où elle fabrique actuellement à un seul chiffre, et d’accélérer la fabrication de produits tels que les ordinateurs, les montres et les AirPods au Vietnam.

“Ce mois dernier en Chine a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Apple en Chine avec la politique zéro-Covid qui gratte la tête intenable avec des changements stratégiques majeurs à venir pour Cupertino dans cette région clé”, a écrit Daniel Ives, analyste chez Ives Wedbush Securities. une note aux clients.