Apple abandonne son intention de déployer la fonction controversée de numérisation de photos CSAM iCloud

Apple a officiellement abandonné son intention de numériser des images pour détecter le matériel d’abus sexuel sur enfant (CSAM) connu stocké dans iCloud Photosqui aurait permis à Apple de signaler le matériel détecté aux forces de l’ordre, le fabricant d’iPhone ayant déclaré mardi qu’il approfondirait plutôt son investissement dans la fonctionnalité de sécurité des communications qui a été mise à disposition pour la première fois en décembre 2021.

Apple a immédiatement fait face à une réaction de la part des défenseurs de la vie privée après avoir annoncé l’année dernière la fonction de numérisation de photos CSAM iCloud, l’entreprise a reporté l’introduction de l’ensemble d’outils de protection en réponse après avoir fait face à des plaintes sur les craintes que les gouvernements forcent Apple à ajouter des images non CSAM à la liste de détection, et sur la manière dont les faux positifs seraient signalés et traités.

Dans un rapport partagé avec WIREDApple a déclaré que “les enfants peuvent être protégés sans que les entreprises ne passent au peigne fin les données personnelles”, confirmant qu’il a “décidé de ne pas aller de l’avant avec notre outil de détection CSAM précédemment proposé pour iCloud Photos”.

Après une consultation approfondie avec des experts pour recueillir des commentaires sur les initiatives de protection de l’enfance que nous avons proposées l’année dernière, nous approfondissons notre investissement dans la fonctionnalité de sécurité des communications que nous avons mise à disposition pour la première fois en décembre 2021. Nous avons en outre décidé de ne pas aller de l’avant avec notre détection CSAM précédemment proposée. outil pour iCloud Photos. Les enfants peuvent être protégés sans que les entreprises ne passent au peigne fin les données personnelles, et nous continuerons à travailler avec les gouvernements, les défenseurs des enfants et d’autres entreprises pour aider à protéger les jeunes, à préserver leur droit à la vie privée et à faire d’Internet un endroit plus sûr pour les enfants et pour nous tous. .

La fonction de sécurité de la communication à laquelle Apple fait référence dans la déclaration est un outil qui avertit les enfants et leurs parents lorsqu’un enfant reçoit ou envoie des photos sexuellement explicites via iMessage.

Lancé d’abord aux États-Unis, puis étendu au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, La fonction de sécurité des communications avec les enfants d’Apple dans les messages envoie des avertissements pour alerter les enfants et les parents lorsqu’une image sexuellement explicite est envoyée ou reçue sur un appareil connecté au partage familial iCloud ainsi que le floutage automatique des images explicites envoyées dans les Messages.

Lors de la réception d’un contenu explicite, l’outil de sauvegarde brouille l’image et l’enfant sera averti. Comme précaution supplémentaire, l’enfant peut être informé que, pour s’assurer qu’il est en sécurité, ses parents recevront un message s’ils le voient. Des protections similaires sont disponibles si un enfant tente d’envoyer des photos sexuellement explicites. L’enfant sera averti avant l’envoi de la photo et les parents pourront recevoir un message si l’enfant choisit de l’envoyer.